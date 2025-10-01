قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
تحرك برلمانى لحماية الأرواح في المشروعات الصناعية من الحرائق

فريدة محمد

توجه المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والعمل بشأن الحادث المأساوي الذي وقع نتيجة اندلاع حريق هائل بمصبغة “غزل البشبيشي” الكائنة بشارع السَرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر بحي أول المحلة الكبرى، والذي أسفر عن انفجار غلاية بالطابق الأول العلوي وانهيار جزء من المبنى، مما تسبب سقوط عدد من الضحايا من الوفيات والمصابين.

وتساءل " المير " قائلاً : أين كانت إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل هذه المنشأة الصناعية؟ وهل يتم إلزام المصانع والمشروعات الصناعية بوجود أنظمة إنذار وإطفاء مبكر معتمدة ومراجعتها بانتظام؟ وما هو دور وزارة القوى العاملة في تفعيل التفتيش الدوري على اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمصانع والمشروعات؟ ولماذا لا توجد خطة وطنية موحدة لإدارة الأزمات والكوارث الصناعية، خاصة في المناطق ذات الكثافة الصناعية مثل المحلة الكبرى؟ وكيف يمكن تعويض أسر الشهداء والمصابين بشكل عادل وسريع؟

وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس الوزراء تكليف المحافظين بمتابعة ملف السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت العامة والخاصة داخل نطاق محافظاتهم ووضع لائحة إلزامية تفرض وجود أنظمة إنذار وإطفاء حديثة ومعتمدة في كل منشأة صناعية، وربطها بشبكة الإنقاذ المحلية وإنشاء وحدات تدخل سريع في كل منطقة صناعية مزودة بمعدات إطفاء متطورة للتعامل مع الحرائق الكبرى.

 مؤكداً على ضرورة تغليظ العقوبات على أصحاب المصانع والمنشآت التي لا تلتزم باشتراطات السلامة وإدراج بند إلزامي في تراخيص البناء والتشغيل لأي مصنع أو منشأة بضرورة الالتزام بمتطلبات الحماية المدنية والصحة المهنية مع إطلاق حملات تفتيش مفاجئة من وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية على المصانع للوقوف على مدى الالتزام بمعايير الأمان.

