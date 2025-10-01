مدير تعليم الإسكندرية يتابع سير العملية التعليمية بإدارة شرق

تفقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية انتظام سير العملية التعليم بمدرسة مصطفى كامل الثانوية العسكرية بإدارة شرق التعليمية، وذلك بحضور اللواء محمد عبد السلام قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري والعميد أركان حرب محمد كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية والعقيد معتز عبد الرازق مساعد المستشار العسكري للمحافظة وجلال عيد مدير عام إدارة شرق التعليمية والعميد سامر سمير قائد المدرسة.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية ، وقد وجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة و مستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي، وتفقد بعض حجرات الأنشطة التربوية.

ووجه أبو زيد رسالته للمعلمين ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب.

وفى ختام جولته بالمدرسة قام مدير المديرية بإرسال رسالة طمأنة للطلاب مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية.

وقد وجه مدير المديرية بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة سير العملية التعليمية.