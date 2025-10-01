تخفيض ضغوط المياه بإسنا بعد كسر خط صرف صحي رئيسي بمنطقة الجوايدة بالاقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بقطر 700 مم بمنطقة الجوايدة بمركز إسنا، مما استلزم التدخل العاجل وبدء أعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة أنه سيتم تخفيض ضغوط المياه بعدد من المناطق لحين الانتهاء من الإصلاح الذي من المتوقع أن يستغرق نحو 8 ساعات، وذلك لضمان السيطرة على الكسر وإعادة الخدمة بشكل آمن وسريع.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، مشيرةً إلى أنه تم توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة ويتم إرسالها فور طلبها.

وللتواصل مع غرفة العمليات في حال وجود أي شكاوى أو طلبات لتوفير سيارات المياه، يرجى الاتصال عبر:

الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

0952282406

0952284116

01030019076

01212579703

01147999752



وأكدت الشركة أن فرق الطوارئ تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن وعودة المياه تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية.

