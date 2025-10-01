بدون مرموش.. مانشستر سيتي في ضيافة موناكو بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على موناكو الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وموناكو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لويس الثاني”.

مانشستر سيتي ضد موناكو

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة القارية والدخول في المنافسة على الصدارة.

وكان مانشستر سيتي تغلب على نابولي الإيطالي بهدفين دون رد في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر النجم المصري عمر مرموش غيابات مانشستر سيتي في لقاء اليوم، بسبب الإصابة.

في المقابل، يتسلح موناكو بعاملي الأرض والجمهور لخطف فوزًا ثمينا من مانشستر سيتي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وسقط موناكو أمام كلوب بروج البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي في المركز الـ34 بدون رصيد.