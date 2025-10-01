دوري أبطال أوروبا.. آرسنال يستدرج أولمبياكوس لمواصلة انطلاقته القوية

يستضيف فريق آرسنال الإنجليزي نظيره أولمبياكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجول الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة آرسنال وأولمبياكوس في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “الإمارات”.

آرسنال ضد أولمبياكوس

ويستهدف آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، مواصلة انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا بحقيق الفوز على أولمبياكوس والمنافسة على الصدارة.

وكان الفريق الإنجليزي استهل مشواره في البطولة القارية بفوز ثمين خارج الديار على حساب أتلتيك بلباو الإسباني بهدفين دون رد.

في المقابل افتتح أولمبياكوس اليوناني مشواره في مرحلة الدوري بتعادل مخيب للآمال على أرضه مع بافوس القبرصي بدون أهداف.

ويحتل آرسنال المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط، بينما يأتي أولمبياكوس في المركز الـ25 بنقطة واحدة.