قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريعية النواب: الرئيس السيسي اعترض على مواد جوهرية بقانون الإجراءات الجنائية
مدبولي: الدولة تستهدف إعادة إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي متكامل
الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي
60 مليون جنيه.. اتحاد الكرة يدعم الأندية لدفع بدلات الحكام
"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب
مصدر فلسطيني: حماس تريد تعديل بند نزع السلاح في خطة ترامب
كومان: مجلس وزراء الداخلية العرب أسهم كثيرا في تقنية جرائم الأمن الإلكتروني
الدردير عن فيريرا: حاسس هيعمل ريمونتادا ويغفل الكل وياخد الدوري والسوبر والكونفدرالية
البابا ليو ينتقد المعاملة "اللاإنسانية" للمهاجرين في أمريكا
كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار السجائر المصرية والمستوردة اليوم
كامل الوزير: الشركات المصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في البحرين
حكومة طالبان تنفي التقارير عن حظر الإنترنت على مستوى البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للرجال والنساء.. 3 أكلات طبيعية من مطبخك تحسن العلاقة الزوجية

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
نهى هجرس

 تختلف الرغبة الجنسية، بشكل طبيعي بين الأفراد، إذا رغب المرء في تعزيزها، فيمكنه تجربة العديد من الطرق الطبيعية الفعالة، بما في ذلك التحكم في القلق، وتناول المكملات العشبية، وغيرها

يمكن للقلق ، وصعوبات العلاقات، والمشكلات الصحية، والتقدم في السن أن يؤثر على الرغبة الجنسية، ورغم أن انخفاض الرغبة الجنسية لا يُسبب عادةً مشاكل، إلا أنه قد يؤثر على علاقات الشخص وتقديره لذاته.

تتناول هذه المقالة بعضًا من أفضل الطرق التي يمكن للذكور والإناث من خلالها زيادة الرغبة الجنسية لديهم باستخدام الطرق الطبيعية.

- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد، التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يعزز الحساسية ويشجع على استجابة جنسية أكثر إرضاءً.

يمكن لكمية صغيرة يومية، حوالي 30 إلى 60 جرامًا، أن توفر فوائد للصحة الجنسية.

- الفلفل

يحتوي الفلفل على مادة الكابسيسين، وهي مركب قادر على زيادة الدورة الدموية وتحفيز الأعصاب، مما يعزز الشعور بالإثارة ويزيد الرغبة الجنسية.

لا توجد كمية محددة موصى بها، ولكن إضافة كمية صغيرة من الفلفل إلى نظامك الغذائي بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا

- الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم مستويات الطاقة ووظيفة العضلات، وتعزيز الأداء البدني والجنسي الجيد.

إن تناول موزة أو اثنتين يوميًا يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة الجنسية بسبب محتواها من البوتاسيوم وفيتامين ب6.

- الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يساعد على تحسين الدورة الدموية وإنتاج الهرمونات، مما يساهم في تحسين الوظيفة الجنسية.

إن إضافة كوب من الفراولة الطازجة أو المجمدة إلى نظامك الغذائي اليومي يعد أمراً مثالياً للصحة الجنسية

المصدر drpaulo

العلاقة الزوجية أكلات مفيدة للرجال أكلات مفيدة للسيدات أكلات العلاقة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء .. كم يصل سعر الكيلو؟

مشغولات ذهبية

110 جنيهات .. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

تعرف على الشروط وموعد التقديم.. وظائف بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

موعد إجازة شهر 6 أكتوبر 2025

إجازة شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها

اعراض هشاشة العظام

أعراض هشاشة العظام عند الرجال والنساء

بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
سيارات تويوتا

نيسان لا تتوقف عن خسارة الأموال.. وتبيع نادي كرة القدم الخاص بها

نيسان
نيسان
نيسان

وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته وسط حضور عائلي .. صور

حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق
حفل زفاف ابنة وليد توفيق

إطلالة كاجوال .. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

رد فعل حسام عاشور

رد صادم.. أول تعليق من حسام عاشور بعد إعلان زوجته الانفصال

كارثه فى حدائق الأهرام

الأمن يتحرى صحة تداول صور عن تسميم ونفوق 500 كلب ضال في حدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

المزيد