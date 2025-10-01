قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
استبعاد معلمة ضربت طالب بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
سيارة مسرعة تدهس 10 أشخاص بالواحات البحرية والسائق يفر هاربًا
مرأة ومنوعات

في يومها العالمي.. أضرار تناول القهوة بكثرة على الصحة

نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 1 من أكتوبر باليوم العالمي لتناول القهوة، فتعد القهوة من المشروبات المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة في الصباح بعد الاستيقاظ للشعور باليقظة ، ولكن تناول القهوة بكثرة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية .

في حين أن هناك عددًا كبيرًا من الدراسات التي تُظهر أن بعض المشروبات التي تحتوي على الكافيين لها فوائد صحية، إلا أنه لا يزال هناك بعض عدم اليقين حول كيفية استهلاكها.

كيف يؤثر تناول القهوة بكثرة على الجسم

هناك العديد من الوظائف الحيوية التي تؤديها أجسامنا باستمرار، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وتدفق الدم، ودورات النوم والاستيقاظ.

يتأثر الكثير منها بالأدينوزين ، وهي مادة كيميائية تُفرز بشكل طبيعي في الجسم، ووظيفتها هي جعلنا نشعر بالتعب في نهاية اليوم.

قد يكون الكافيين آمنًا عند استخدامه من قبل الأطفال والمراهقين بكميات موجودة عادةً في الأطعمة.

اضطرابات القلق : قد يؤدي الكافيين إلى تفاقم هذه الحالات، استخدم الكافيين بحذر وبكميات قليلة إذا كنت تعاني من القلق.

الاضطراب ثنائي القطب : قد يؤدي تناول الكثير من الكافيين إلى تفاقم هذه الحالة، استخدم الكافيين بحذر وبكميات قليلة إذا كنت تعاني من الاضطراب ثنائي القطب

أمراض القلب : يمكن أن يسبب الكافيين عدم انتظام ضربات القلب لدى الأشخاص الحساسين، استخدم الكافيين بحذر.

داء السكري : قد يؤثر الكافيين على طريقة استخدام الجسم للسكر، إذا كنت تعاني من داء السكري، فاستخدم الكافيين بحذر.

الإسهال : قد يؤدي الكافيين، وخاصة عند تناوله بكميات كبيرة، إلى تفاقم الإسهال

المصدر webmd

