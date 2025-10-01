جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن السيطرة على محور "نتساريم"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى السيطرة على محور "نتساريم" شمالى قطاع غزة.

و أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس قال إن الجيش "كاد يطوق مدينة غزة"، محذرًا من أن هذه هي "الفرصة الأخيرة" للمغادرة.



و في سياق متصل ،أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 54 مواطنا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر طبية: وصل إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" 29 شهيدا، و13 إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى مستشفى العودة، وشهيدان إلى مستشفى ناصر، و7 إلى مستشفى الأقصى.