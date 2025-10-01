ضربات الرأس المتكررة في كرة القدم تهدد الذاكرة.. تفاصيل

قال الدكتور علي النبوي، استشاري الطب النفسي والأعصاب، إن هناك دراسة أمريكية حديثة تحذر من المخاطر المحتملة لضربات الرأس المتكررة في لعبة كرة القدم.

وأشار إلى أن الإكثار من ضرب الكرة بالرأس قد يترك آثارًا سلبية على الدماغ، خاصة في الذاكرة والقدرات الإدراكية.

وأوضح علي النبوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أن الأبحاث الطبية منذ سنوات طويلة تربط بين إصابات الرأس المتكررة والإصابة ببعض الاضطرابات العصبية.

وكشف أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن اللاعبين الذين يضربون الكرة بالرأس أكثر من 3000 مرة سنويًا قد يتعرضون لتغيرات دقيقة في المادة البيضاء بالمخ، وهو ما قد يؤثر على التفكير والذاكرة.