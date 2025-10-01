اللجنة العامة تنتهى إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات.. ومناقشته في الجلسة العامة لمجلس لنواب غدًا الخميس

حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اجتماع اللجنة العامة الذي عقدته اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر سنة ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل.

واجتمعت اللجنة اليوم لنظر اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما أحال مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية في شأن الاعتراض المشار إليه، إلى لجنته العامة، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المعترَض عليها، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية، واستعرضت وجهات النظر والرؤى التي ثارت حول أوجه الاعتراض الثمانية التي تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، وانتهت الجلسة إلى إعداد اللجنة العامة تقريرًا يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، على أن يعرض التقرير لمناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الخميس.

يذكر أن اللجنة العامة لمجلس النواب تتشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيليـن ورؤسـاء اللجـان النوعيـة وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

وتختص اللجنة العامة ـ فيما يتعلق بالاعتراض على مشروعات القوانين ـ بدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال.