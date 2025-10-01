محافظ كفر الشيخ: البرنامج التدريبي"إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات"يعكس التزام الدولة بالتصدي لآفة المخدرات

أكد محافظ كفر الشيخ ، الدكتور علاء عبدالمعطي، أن البرنامج التدريبي "إعداد القيادات التنفيذية لمواجهة مشكلة المخدرات"، يعكس التزام الدولة بمواصلة جهودها للتصدي لآفة المخدرات، باعتبارها خطرًا يهدد استقرار المجتمع وسلامة أفراده.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن ذلك جاء خلال متابعته لفعاليات البرنامج التدريبي ، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة 45 متدربًا من المدريات الخدمية والديوان العام، بمركز استدامة للتدريب والتطوير، والذي حاضر فيه الدكتور سلام العربي، مشرف الصندوق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ، أن التدريب يسهم في إعداد كوادر تنفيذية قادرة على نشر التوعية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم الدعم للمواطنين، خاصة الشباب، بما يسهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرنامج يتضمن محاور علمية وعملية متعددة، تشمل التعريف بالمفاهيم الرئيسية في مجال المخدرات، وتصنيف المواد المخدرة وتأثيراتها على الصحة النفسية، وطرق الاكتشاف المبكر لحالات الإدمان وآليات التدخل.

وأضاف المحافظ ، أن المتدربين سيقومون بنقل ما اكتسبوه من خبرات إلى مواقع عملهم ومجتمعاتهم المحلية، بما يوسع دائرة التوعية ويضاعف من أثرها الإيجابي، خاصة وأن الاستثمار في التوعية والتدريب هو استثمار في أمن الوطن ومستقبل أبنائه.