قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد مساعي وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان
200 ألف جنيه عقوبة التنمر.. قانون الإعاقة ينتصر لكرامة ذوي الهمم
مستقبل وطن: التوجهيات الرئاسية بدعم صوامع الغلال علامة مضيئة في مسيرة الجمهورية الجديدة
القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة
اتحاد شباب المصريين في الخارج: المؤامرات على الدولة فشلت بسبب وعي الشعب
خطة ترامب تحمل ألغاما.. حماس: السلاح خط أحمر ومجلس السلام مرفوض
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو بطاريتك ماتت.. خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني؟

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني
خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني
إبراهيم القادري

لتشغيل سيارة ببطارية ضعيفة يمكنك استخدام طريقة التوصيل المباشر " jump start" مع سيارة أخرى من خلال كابلات توصيل، أو من خلال استخدام جهاز التشغيل المحمول "jump starter" الذي يعمل علي شحن البطارية مباشرة، أو استخدام طريقة الدفع اليدوي للسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي بالنزول في منحدر ومن ثم يتم البدء في تشغيلها .

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

التوصيل المباشر باستخدام كابلات توصيل

هذه الطريقة تتطلب سيارة أخرى ببطارية عاملة وكابلات توصيل، ويتم إيقاف السيارتين بالقرب من بعضهما البعض مع إيقاف تشغيل المحركات وإغلاق المنافذ.

ويتم بعد ذلك توصيل كابل التوصيل الموجب (+) الأحمر بالقطب الموجب لبطارية سيارتك الميتة، ثم بالقطب الموجب للسيارة الأخرى، يتم بعدها توصيل كابل التوصيل السالب (-) الأسود بالقطب السالب لبطارية السيارة الأخرى.

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

وصل الطرف الآخر من الكابل الأسود بنقطة معدنية ثابتة في هيكل السيارة الميتة، وبعيدًا عن البطارية، وابدأ في تشغيل السيارة الأخرى واتركها تعمل لبضع دقائق لشحن بطاريتك، وبعدها يتم فصل الكابلات بالترتيب العكسي الذي قمت بتركيبها به.

استخدام جهاز تشغيل محمول

هذه الطريقة فعالة إذا كان لديك جهاز تشغيل محمول، ويجب التأكد من أن جهاز التشغيل المحمول مشحون، وبعدها يتم توصيل المشابك الحمراء والأسود في جهاز التشغيل بالقطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية الميتة.

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

وبعدها يتم تشغيل الجهاز ويتم تركه لبضع دقائق، وبعدها حاول في تشغيل محرك سيارتك، وبعد تشغيل المحرك قم بفصل أطراف الأسلاك من جهاز التشغيل المحمول .

طريقة الدفع اليدوي " للسيارات المانيوال فقط "

هذه الطريقة لا تصلح إلا للسيارات المزودة بناقل حركة يدوي، ومن ثم يجب البحث عن منحدر أو اطلب من الآخرين مساعدتك في دفع سيارتك، واضغط على دواسة القابض بالكامل وحرك ناقل الحركة إلى الترس الثاني، وبعدها شغل مفتاح التشغيل وضعه علي وضع الإشعال، ولكن لا تحاول تشغيل المحرك.

خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني

وبعدها يتم تحرير المكابح، ويتم دفع السيارة أو اتركها تتحرك نزولًا على المنحدر، وحرر دواسة القابض بسرعة عندما تصل السيارة إلى سرعة حوالي 8 كم/ساعة، وإذا لم يعمل المحرك، جرب تكرار تلك الخطوات مره اخري، حتي يعمل محرك السيارة .

jump start إيقاف تشغيل المحركات جهاز تشغيل محمول طريقة الدفع اليدوي القطبين شحن بطاريتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

أسطول الصمود

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يسيطر على أسطول الصمود وأنباء عن اعتقالات للناشطين

أرشيفية

مندوب روسيا: موسكو لا تعترف بإعادة فرض العقوبات على إيران

صافرات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل.. انفجارات في أسدود و إطلاق 5 صواريخ من غـزة

بالصور

القيمة السوقية لتسلا تعادل صناعة السيارات العالمية بأكملها.. ما القصة

تسلا
تسلا
تسلا

تأثير القهوة على الكبد والكلى.. تفاصيل

القهوة
القهوة
القهوة

نرمين الفقى تخطف الأنظار من الخيمة البدوية في الغردقة

نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة
نرمين الفقى تخطف الانظار من الخيمة البدوية في الغردقة

لاسلكي .. بورشه تعيد تخطيط مستقبل شحن السيارات الكهربائية.. بالفيديو

كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026
كايين إليكتريك 2026

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد