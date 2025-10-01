لو بطاريتك ماتت.. خطوات خفية لإعادة تشغيل السيارة في ثواني؟

لتشغيل سيارة ببطارية ضعيفة يمكنك استخدام طريقة التوصيل المباشر " jump start" مع سيارة أخرى من خلال كابلات توصيل، أو من خلال استخدام جهاز التشغيل المحمول "jump starter" الذي يعمل علي شحن البطارية مباشرة، أو استخدام طريقة الدفع اليدوي للسيارات ذات ناقل الحركة اليدوي بالنزول في منحدر ومن ثم يتم البدء في تشغيلها .

التوصيل المباشر باستخدام كابلات توصيل

هذه الطريقة تتطلب سيارة أخرى ببطارية عاملة وكابلات توصيل، ويتم إيقاف السيارتين بالقرب من بعضهما البعض مع إيقاف تشغيل المحركات وإغلاق المنافذ.

ويتم بعد ذلك توصيل كابل التوصيل الموجب (+) الأحمر بالقطب الموجب لبطارية سيارتك الميتة، ثم بالقطب الموجب للسيارة الأخرى، يتم بعدها توصيل كابل التوصيل السالب (-) الأسود بالقطب السالب لبطارية السيارة الأخرى.

وصل الطرف الآخر من الكابل الأسود بنقطة معدنية ثابتة في هيكل السيارة الميتة، وبعيدًا عن البطارية، وابدأ في تشغيل السيارة الأخرى واتركها تعمل لبضع دقائق لشحن بطاريتك، وبعدها يتم فصل الكابلات بالترتيب العكسي الذي قمت بتركيبها به.

استخدام جهاز تشغيل محمول

هذه الطريقة فعالة إذا كان لديك جهاز تشغيل محمول، ويجب التأكد من أن جهاز التشغيل المحمول مشحون، وبعدها يتم توصيل المشابك الحمراء والأسود في جهاز التشغيل بالقطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية الميتة.

وبعدها يتم تشغيل الجهاز ويتم تركه لبضع دقائق، وبعدها حاول في تشغيل محرك سيارتك، وبعد تشغيل المحرك قم بفصل أطراف الأسلاك من جهاز التشغيل المحمول .

طريقة الدفع اليدوي " للسيارات المانيوال فقط "

هذه الطريقة لا تصلح إلا للسيارات المزودة بناقل حركة يدوي، ومن ثم يجب البحث عن منحدر أو اطلب من الآخرين مساعدتك في دفع سيارتك، واضغط على دواسة القابض بالكامل وحرك ناقل الحركة إلى الترس الثاني، وبعدها شغل مفتاح التشغيل وضعه علي وضع الإشعال، ولكن لا تحاول تشغيل المحرك.

وبعدها يتم تحرير المكابح، ويتم دفع السيارة أو اتركها تتحرك نزولًا على المنحدر، وحرر دواسة القابض بسرعة عندما تصل السيارة إلى سرعة حوالي 8 كم/ساعة، وإذا لم يعمل المحرك، جرب تكرار تلك الخطوات مره اخري، حتي يعمل محرك السيارة .