قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سناب شات تبدأ فرض رسوم على تخزين الصور والفيديوهات.. وغضب بين المستخدمين

سناب شات
سناب شات
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة سناب شات Snapchat، عن بدء تطبيق رسوم اشتراك على ميزة الذكريات Memories، التي تتيح للمستخدمين حفظ الصور والفيديوهات القديمة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين راكموا أرشيفا كبيرا على مدى سنوات.

انتقادات حادة من المستخدمين

أثار قرار فرض رسوم على تخزين الصور والفيديوهات ردود فعل غاضبة من مستخدمي سناب شات، الذين جمعوا أرشيفا كبيرا من المنشورات القديمة.

سمحت منصة الصور الشهيرة للمستخدمين بحفظ وتخزين المحتوى الذي تم نشره سابقا عبر ميزة الذكريات منذ إطلاقها في 2016.

ولكنها الآن تقول إن الأشخاص الذين لديهم أكثر من 5 جيجابايت من الذكريات سيحتاجون إلى دفع رسوم للحفاظ على تلك المحتويات.

رفضت شركة سناب الأم لـ سناب شات الإفصاح عن تكلفة خطط التخزين لمستخدمي المملكة المتحدة، مؤكدة فقط أن التغيير سيتم تطبيقه تدريجيا على مستوى العالم.

تفاعل المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بسخط، متهمين الشركة بالجبن، كما اعترفت سناب بأن الانتقال من خدمة مجانية إلى مدفوعة “ليس سهلا أبدا”، لكنها أشارت إلى أنه “يستحق التكلفة” للمستخدمين.

وقالت في منشور على مدونتها: “هذه التغييرات ستسمح لنا بالاستمرار في الاستثمار لتحسين ميزة الذكريات لمجتمعنا بأكمله”.

ذكرت الشركة أنه منذ إطلاق الميزة قبل ما يقرب من عقد من الزمن، تم حفظ أكثر من تريليون ذكرى بواسطة المستخدمين.

تسمح الميزة للمستخدمين بحفظ الصور والفيديوهات التي تم مشاركتها في البداية لمدة 24 ساعة أو أقل على المنصة، مع تحفيزهم لإعادة نشرها كذاكرة أو منشور تذكيري في وقت لاحق.

سيطلب من المستخدمين الذين لديهم أكثر من 5 جيجابايت من الذكريات الترقية إلى خطة تخزين بسعة 100 جيجابايت بموجب التغييرات الجديدة.

ستتوفر مستويات تخزين أعلى للمستخدمين الذين يدفعون مقابل اشتراكات Snapchat+ وSnapchat Premium.

تقول الشركة إنها ستوفر 12 شهرا من التخزين المؤقت لأولئك الذين يتجاوزون الحد الأقصى، ويمكن للمستخدمين تنزيل المحتوى المحفوظ على أجهزتهم.

قال متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch إن خطة التخزين الأولى بسعة 100 جيجابايت ستكلف 1.99 دولار شهريا، مع تضمين 250 جيجابايت في اشتراك Snapchat+ الذي يبلغ 3.99 دولار شهريا.

وقالت سناب في منشور مدونة إن تطبيق خطط التخزين لن يؤثر على “الغالبية العظمى من مستخدمي سناب شات”، الذين لديهم أقل من 5 جيجابايت من الذكريات.

لكن القرار تعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمون رسائل من التطبيق تطالبهم بدفع رسوم التخزين للحفاظ على صورهم وفيديوهاتهم.

قال بعضهم إنهم استخدموا التخزين المجاني السابق لسنوات، مما أدى إلى تخزين كمية بيانات تتجاوز 5 جيجابايت بكثير، وبالتالي يواجهون الآن فواتير كبيرة.

وصف آخرون فرض الاشتراك كأمر “غير عادل” و"جشع من جانب الشركة.

قالت سناب في أبريل إن عدد المستخدمين النشطين شهريا وصل إلى أكثر من 900 مليون، في حين أن منافسين مثل إنستجرام وتيك توك لديهم مليارات المستخدمين.

يعتقد درو بنفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Battenhall للاستشارات الإعلامية، أن جميع منصات التواصل الاجتماعي ستبدأ في النهاية بفرض رسوم على التخزين.

وقال لـ BBC: “التحول إلى الدفع مقابل التخزين على وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا مفر منه”.

وأضاف: “في عصر ننشر فيه أقل ولكن نحفظ أكثر، هذا تطور طبيعي في منصات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي”.

سناب شات ميزة الذكريات شركة Snap

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب
أسما شريف منير تخطف الإنظار بملابس محتشمة و الحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد