سناب شات تبدأ فرض رسوم على تخزين الصور والفيديوهات.. وغضب بين المستخدمين

أعلنت منصة سناب شات Snapchat، عن بدء تطبيق رسوم اشتراك على ميزة الذكريات Memories، التي تتيح للمستخدمين حفظ الصور والفيديوهات القديمة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين راكموا أرشيفا كبيرا على مدى سنوات.

انتقادات حادة من المستخدمين

أثار قرار فرض رسوم على تخزين الصور والفيديوهات ردود فعل غاضبة من مستخدمي سناب شات، الذين جمعوا أرشيفا كبيرا من المنشورات القديمة.

سمحت منصة الصور الشهيرة للمستخدمين بحفظ وتخزين المحتوى الذي تم نشره سابقا عبر ميزة الذكريات منذ إطلاقها في 2016.

ولكنها الآن تقول إن الأشخاص الذين لديهم أكثر من 5 جيجابايت من الذكريات سيحتاجون إلى دفع رسوم للحفاظ على تلك المحتويات.

رفضت شركة سناب الأم لـ سناب شات الإفصاح عن تكلفة خطط التخزين لمستخدمي المملكة المتحدة، مؤكدة فقط أن التغيير سيتم تطبيقه تدريجيا على مستوى العالم.

تفاعل المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي بسخط، متهمين الشركة بالجبن، كما اعترفت سناب بأن الانتقال من خدمة مجانية إلى مدفوعة “ليس سهلا أبدا”، لكنها أشارت إلى أنه “يستحق التكلفة” للمستخدمين.

وقالت في منشور على مدونتها: “هذه التغييرات ستسمح لنا بالاستمرار في الاستثمار لتحسين ميزة الذكريات لمجتمعنا بأكمله”.

ذكرت الشركة أنه منذ إطلاق الميزة قبل ما يقرب من عقد من الزمن، تم حفظ أكثر من تريليون ذكرى بواسطة المستخدمين.

تسمح الميزة للمستخدمين بحفظ الصور والفيديوهات التي تم مشاركتها في البداية لمدة 24 ساعة أو أقل على المنصة، مع تحفيزهم لإعادة نشرها كذاكرة أو منشور تذكيري في وقت لاحق.

سيطلب من المستخدمين الذين لديهم أكثر من 5 جيجابايت من الذكريات الترقية إلى خطة تخزين بسعة 100 جيجابايت بموجب التغييرات الجديدة.

ستتوفر مستويات تخزين أعلى للمستخدمين الذين يدفعون مقابل اشتراكات Snapchat+ وSnapchat Premium.

تقول الشركة إنها ستوفر 12 شهرا من التخزين المؤقت لأولئك الذين يتجاوزون الحد الأقصى، ويمكن للمستخدمين تنزيل المحتوى المحفوظ على أجهزتهم.

قال متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch إن خطة التخزين الأولى بسعة 100 جيجابايت ستكلف 1.99 دولار شهريا، مع تضمين 250 جيجابايت في اشتراك Snapchat+ الذي يبلغ 3.99 دولار شهريا.

وقالت سناب في منشور مدونة إن تطبيق خطط التخزين لن يؤثر على “الغالبية العظمى من مستخدمي سناب شات”، الذين لديهم أقل من 5 جيجابايت من الذكريات.

لكن القرار تعرض لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك المستخدمون رسائل من التطبيق تطالبهم بدفع رسوم التخزين للحفاظ على صورهم وفيديوهاتهم.

قال بعضهم إنهم استخدموا التخزين المجاني السابق لسنوات، مما أدى إلى تخزين كمية بيانات تتجاوز 5 جيجابايت بكثير، وبالتالي يواجهون الآن فواتير كبيرة.

وصف آخرون فرض الاشتراك كأمر “غير عادل” و"جشع من جانب الشركة.

قالت سناب في أبريل إن عدد المستخدمين النشطين شهريا وصل إلى أكثر من 900 مليون، في حين أن منافسين مثل إنستجرام وتيك توك لديهم مليارات المستخدمين.

يعتقد درو بنفي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Battenhall للاستشارات الإعلامية، أن جميع منصات التواصل الاجتماعي ستبدأ في النهاية بفرض رسوم على التخزين.

وقال لـ BBC: “التحول إلى الدفع مقابل التخزين على وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا مفر منه”.

وأضاف: “في عصر ننشر فيه أقل ولكن نحفظ أكثر، هذا تطور طبيعي في منصات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي”.