وزارة السياحة والآثار ترعي النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تستضيف، حالياً، مدينة القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من “أسبوع القاهرة للطعام” (Cairo Food Week)، والذي أُقيم حفل افتتاحه بالمتحف المصري الكبير، ويستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من الطهاة من مصر وعدد من دول العالم.

أسبوع القاهرة للطعام

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز ما تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، ومن بينها منتج سياحة الطعام الذي يسلط الضوء على الأكلات التراثية والأصيلة التي يزخر بها المطبخ المصري

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تؤمن بأن الطعام نافذة سحرية تطل على الوجه المتعدد لمصر، فكل طبق مصري يحمل قصة تروي عبق حضارتها العريقة ودفء شعبها.

وأضاف أن استضافة هذا الحدث بالمتحف المصري الكبير يعكس اندماج عظمة التاريخ المصري مع عالم الطهي المعاصر، ليمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والذوق والفن.

ويشهد “أسبوع القاهرة للطعام” تنظيم أكثر من 30 فعالية متنوعة يشارك بها أكثر من 30 من أشهر الطهاة العالميين.

كما يتخلل الحدث سلسلة من الحوارات والندوات التفاعلية حول فنون الطهي، يشارك بها خبراء دوليون ونخبة من الطهاة المصريين، لعرض أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري مميز.