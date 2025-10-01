قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
عضو اتحاد الصناعات: 28 قطاعا صناعيا تقود طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاعات الصناعية الـ28 تغطي معظم الأنشطة الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء الصناعات القديمة والتركيز على التوسع في الصناعات التصديرية يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وأضاف البهي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز صادراتها، خاصة في ظل الحديث عن تهدئة محتملة في غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، ما يفتح أبوابًا أمام المنتجات المصرية في أسواق مجاورة وواعدة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البهي أن الدولة بدأت العمل على توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجمعات صناعية متخصصة بالمحافظات المختلفة.

وتابع: «شهدنا خلال أزمة كورونا وما تبعها من اضطرابات لوجستية عالمية، أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي. وتحرك اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية نحو تشبيك المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية، بدعم مباشر من الدولة وتيسيرات تمويلية ملحوظة».

المهندس محمد البهي اتحاد الصناعات القطاعات الصناعية مصر الاقتصاد المصري

