عضو اتحاد الصناعات: 28 قطاعا صناعيا تقود طفرة اقتصادية مرتقبة في مصر

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاعات الصناعية الـ28 تغطي معظم الأنشطة الواعدة في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة إحياء الصناعات القديمة والتركيز على التوسع في الصناعات التصديرية يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وأضاف البهي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن مصر تمتلك فرصًا حقيقية لتعزيز صادراتها، خاصة في ظل الحديث عن تهدئة محتملة في غزة وبدء عمليات إعادة الإعمار في بعض الدول العربية، ما يفتح أبوابًا أمام المنتجات المصرية في أسواق مجاورة وواعدة.

وأشار إلى أهمية التعاون مع رؤوس الأموال العربية والشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية جديدة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح البهي أن الدولة بدأت العمل على توطين سلاسل التوريد الصناعية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجمعات صناعية متخصصة بالمحافظات المختلفة.

وتابع: «شهدنا خلال أزمة كورونا وما تبعها من اضطرابات لوجستية عالمية، أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي. وتحرك اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية نحو تشبيك المصانع الكبرى مع الصناعات المغذية، بدعم مباشر من الدولة وتيسيرات تمويلية ملحوظة».