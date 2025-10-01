عراقجي: أمريكا عرقلت تقدم المحادثات النووية في نيويورك

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "العرقلة الأمريكية" هي العامل الرئيسي في إفشال محادثات إيران مع الترويكا الأوروبية والجانب الأمريكي.

وفي حديثه خلال جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء الإيراني عقدت اليوم /الأربعاء/، أكد عراقجي أن العرقلة الأمريكية منعت محادثاته، التي أجراها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تحقيق نتائج إيجابية.

وشدد عراقجي - حسبما أوردت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية - على أن طهران أبدت كل المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأطراف، موضحًا أنه، كما كان متوقعا منذ البداية، لم يحقق هذا المسار نتيجة بسب المماطلة الأمريكية.

إلى ذلك، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده تعول على الدبلوماسية الرياضية من أجل تعزيز علاقاتها الخارجية .

وقال عارف - خلال لقائه عددا من الرياضيين الإيرانيين، وفقا لقناة "العالم" الايرانية اليوم - "علينا أن نولي أهمية للمنافسات الرياضية الآسيوية والإقليمية، وأن نعول على الدبلوماسية الرياضية من أجل تعزيز علاقاتنا الخارجية وذلك عبر مشاركتنا الفاعلة في هذه المنافسات.

وأضاف أن الحكومة لا تنظر إلى الرياضة من منطلق أحادي؛ مبينا أن الهدف لم يكن مجرد صناعة الأبطال، بل ترسيخ روح "الفتوة" والأخلاق في الرياضة.

وشدد على دور الرياضة في تعزيز الدبلوماسية الرسمية؛ مبينا أن الحكومة تسعى لتوسيع علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة، وأن البطولات الرياضية الآسيوية والإقليمية تمثل فرصة لترسيخ التعاون .

