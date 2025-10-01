القومية للأنفاق: نخطط لتشغيل القطار الكهربائي السريع من السخنة لـ 6 أكتوبر في الربع الأول من 2027

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن 90 % من العمالة والمهندسين والفنيين في منظومة تشغيل القطار الكهربائي السريع مصريين .



وقال طارق جويلي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" نخطط لتشغيل القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى 6 أكتوبر في الربع الأول من 2027 ".

وتابع طارق جويلي :" نخطط لتشغيل القطار الكهربائي السريع على عدة مراحل "، مضيفا:" نعمل على إنجاز الورشة الرئيسية في 6 أكتوبر لأن تجارب التشغيل يجب ان تبدأ من الورشة ".



وأكمل طارق جويلي :" الخط التاني للقطار السريع من 6 أكتوبر وحتى أبو سمبل بطول 1100 كيلو متر به 36 محطة".

ولفت طارق جويلي :" الخط الثالث يأتي من الغردقة وسفاجا وحتى قنا ".