محافظ الوادي الجديد: حظر نقل المعلمات لمناطق بعيدة و50% بدل انتقال لمعلمي القرى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن دعم المحافظة للمعلمين المكلفين بالعمل بالقرى والمناطق النائية بنسبة 50% من قيمة الانتقالات، وتكليف مديرية التربية والتعليم بحصر أعداد المعلمين ممن يعولون أقارب من الدرجة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة، للسماح بمدة تأخير عن التوقيع بالبصمة في حدود المسموح به.

جاء ذلك خلال لقائه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حيث قرر أيضا حظر انتداب المعلمات خارج محل إقامتهن، باستثناء التخصصات الموجود بها عجز أو غير المكلف بها معلمين مثل رياض الأطفال، على أن يكون الانتداب بالتناوب خلال العام ، أو المكلفين ضمن مسابقات التعيين المعلن عنها من الوزارة لحين توفير البديل.

كما وجه المحافظ بإجراء استطلاع رأي حول شكل ولون الزي الموحد المناسب للمعلمين؛ بما يناسب مكانة وقيمة المعلم.