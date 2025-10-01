علي السيد: من المهم أن يكون مجلس النواب متواجدا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن قرار الرئيس السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد صائب وسليم.



وقال علي السيد في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" من المهم أن يكون مجلس النواب متواجدا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ".



وتابع علي السيد :" العالم يمر بظروف غاية في الصعوبة ومصر دولة فاعلة ومؤثرة في الإقليم ومن المهم أن يكون البرلمان متواجدا ".

وأكمل علي السيد :" الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل استعداداتها لانتخابات مجلس النواب المقبلة وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات في يوم 8 أكتوبر والتصويت في 8 نوفمبر ".

