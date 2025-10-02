خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. جدل واسع بين طرح منحاز يخدم إسرائيل ومحاولة لإحياء المسار التفاوضي

تشهد الساحة الإقليمية والدولية حالة من الترقب والجدل الواسع عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنهاء الحرب في غزة، وهي الخطة التي جاءت محملة ببنود مثيرة للانقسام الحاد بين مختلف الأطراف.

فبينما يصفها مؤيدوها بأنها محاولة أمام استئناف المسار التفاوضي المتعثر منذ سنوات، يرى معارضوها أنها لا تتجاوز كونها طرحاً سياسياً يكرس الانحياز الأمريكي التقليدي لإسرائيل ويعيد إنتاج الأزمة بصيغ مختلفة دون أن يقدم حلولاً عملية أو جذرية للصراع الممتد.

وفي ظل هذه التباينات، تتزايد التساؤلات حول فرص نجاح الخطة في فرض تهدئة حقيقية، أم أنها ستظل مجرد وثيقة مثيرة للجدل تضاف إلى سلسلة المبادرات الفاشلة التي لم تحقق السلام المطلوب في المنطقة.

هاني سليمان: ما يسمى بخطة ترامب هدفه إنقاذ نتنياهو وإخراج إسرائيل من عزلتها

قال د. هاني سليمان في تصريحات صحفية خاصة بموقع صدى البلد إن ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ليس خطة بالمعنى الحقيقي، بل “مخطط” مليء بالملاحظات والتناقضات والنقاط الغامضة والمفخخة

وأوضح أن البنود الواردة جاءت معبرة بشكل كامل عن شروط ومطالب نتنياهو، ما يجعلها خطة في اتجاه واحد.

وأضاف: “الخطة تفتقر لأي ضمانات أو التزامات من الجانب الإسرائيلي، خصوصًا مع اشتراط تسليم الرهائن والجثامين خلال 72 ساعة، وهو بند يتيح لإسرائيل التنصل من الاتفاق في أي مرحلة”.

وأكد أن ما طرح هو اتفاق أمني وعسكري بحت يخدم إسرائيل، وليس اتفاقًا سياسيًا، حيث يستبعد كل الأطراف الفلسطينية بما فيها السلطة الوطنية.

وتابع: “الخطة تركز فقط على أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها، من دون أي معالجة حقيقية للقضية الفلسطينية أو ذكر لحل الدولتين أو التزامات إسرائيلية واضحة”

وانتقد سليمان الترتيبات المؤسسية المقترحة ووجود توني بلير على رأسها، معتبرًا ذلك نوعًا من الوصاية وليس عملية سياسية تشاركية.

وأضاف: “وجود ترامب نفسه على رأس هذه الهيئة ينسف حياديتها؛ فالولايات المتحدة طرف في الصراع وليست وسيطًا، وهي متورطة في الانتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن الخطة لم تتضمن أي اعتراف بالجرائم الإسرائيلية أو تحميلها مسؤوليات مادية أو قانونية، ولا حتى التزامات بالمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وشدد على أن جوهر الخطة قائم على نزع سلاح حماس والفصائل، في تجاهل تام لأصل المشكلة المتمثل في الاحتلال، ولحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

واعتبر أن تفويض دول عربية بمهمة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، مع اشتراط تغيير أدبيات السلطة الوطنية، يمثل فخًا إجرائيًا يُفقد الفلسطينيين أي سيادة حقيقية.

وقال: “الخطة في جوهرها محاولة لإخراج إسرائيل من عزلتها الدولية وترميم صورة نتنياهو وترامب، وتحميل حماس المسؤولية الكاملة في حال رفضها أو طلبها لتعديلات”.

وحذر سليمان من أن ما طرح قد يكون تمهيدًا لتصعيد عسكري أكبر يشمل لبنان وإيران وربما سوريا.

وختم تصريحه قائلًا: “ما طرحه ترامب لا يمكن وصفه بخطة سلام، بل هو مخطط انتقائي ومنحاز، يفتقر للموضوعية والشمولية، ويعيد إنتاج الأزمة بدلًا من حلها”.



