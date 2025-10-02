طقس الخريف المفاجئ .. أجواء حارة نهارًا وانخفاض ملحوظ ليلًا.. وأمطار خفيفة على هذه المناطق

يهتم المواطنين بمعرفة حالة الطقس خلال تلك الأيام، خاصة مع قدوم فصل الخريف المعروف بالتقلبات الجوية، والذى يتسم بين درجات الحرارة المرتفعة نهارا وإنخفاضها ليلا.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير، وقيم درجات الحرارة تعتبر حول إلى أعلى من المعدل الطبيعي لمثل تلك الفترة من العام بحوالي درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن البلاد تتأثر بوجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، وبالتالي يجعل الأجواء مشمسة فترة النهار، مما يساعد على أن تكون درجات الحرارة أعلي بحوالي درجة، موضحة أن الأجواء حارة فترة النهار فى معظم محافظات الجمهورية، وتصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال32 إلى 33 درجة، وتزيد أكثر فى محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت أن درجات الحرارة فى المحافظات الساحلية تتراوح ما بين ال29 إلى 31 درجة نهارا، لافتة إلى أنه قيم درجات الحرارة تنخفض ليلا خاصة فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، والأجواء تكون معتدلة.

سقوط أمطار على تلك المناطق

وأشارت إلى أن تلك الفترة مناسبة جدا لنزلات البرد بسبب إختلاف درجات الحرارة بين الليل والنهار، متابعة ان بعض المحافظات الساحلية بها فرص لسقوط الأمطار، وتكون خفيفة فى بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية وشمال اوجه البحري، وتكون متوسطة أحيانا فى مناطق من السلوم وسيدي براني.

وعقبت بوجود شبورة مائية بالصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولا تؤثر على حالة المرور، وسرعان ما تختفي بمجرد سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة: العظمى 33 – الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 33 – الصغرى 22

أسوان: العظمى 39 – الصغرى 25

شرم الشيخ: العظمى 35 – الصغرى 26

قنا: العظمى 39 – الصغرى 23

سانت كاترين: العظمى 26 – الصغرى 14

مطروح: العظمى 28 – الصغرى 20

الفيوم: العظمى 34 – الصغرى 21