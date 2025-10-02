وزير الري: محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" خطوة مهمة في تحقيق رؤية الوزارة لتعزيز وبناء القدرات

قال وزير الري الدكتور هاني سويلم، إن سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus"، تمثل خطوة مهمة في تحقيق رؤية الوزارة لتعزيز وبناء القدرات ونشر المعرفة المتعلقة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وإطلاع العاملين على أحدث المفاهيم والتجارب العالمية في مجال الـ WEFE Nexus.



جاء ذلك خلال مشاركته في ختام فعاليات سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus" والتي نظمها قطاع شئون مياه النيل خلال الفترة السابقة منذ شهر مارس 2025، والتي تم خلالها عقد 10 محاضرات متخصصة، وبمشاركة حوالي 100 متدرب من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة.



وأضاف وزير الري، أن مبدأ WEFE Nexus يعد إطار عمل يربط بين مختلف التحديات والقطاعات، مما يتطلب مشاركة مختلف الوزارات المعنية مثل الري والزراعة والبيئة والكهرباء فى تطبيق مبادئ الترابط بصورة متكاملة.. مشيرا إلى أن هذا التدريب يعد خطوة البداية لتأسيس نواة عمل داخل الوزارة تسعى لدمج هذا النهج في جميع أنشطة ومشروعات الوزارة، وبما يعكس الإلتزام بالاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.



وأوضح الدكتور سويلم، أن وزارة الري تشهد حالياً التحول للجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرؤ، ويسهم هذا المفهوم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030.



جدير بالذكر أن الموضوعات التي تناولتها المحاضرات تميزت بالشمولية والتنوع، حيث تضمنت التكامل المؤسسي، آليات المتابعة والتقييم، التغيرات المناخية والمرونة المناخية، التحول الرقمي، آليات التمويل والاستثمار، دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسبل إشراك القطاعات ذات الصلة.