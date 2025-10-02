قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
325 مليون دولار.. رسالة من ليفربول إلى محمد صلاح بعد تراجع مستواه التهديفي

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

أثار النجم الألماني السابق ديتمار هامان، لاعب وسط ليفربول المعتزل، الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح داخل صفوف "الريدز"، في ظل تراجع مستواه النسبي منذ الموسم الماضي، رغم مساهماته التهديفية هذا الموسم.

صلاح، الذي أحرز ثلاثة أهداف وصنع مثلها في ثماني مباريات منذ انطلاق الموسم، لم يظهر بعد بالصورة المعتادة التي اعتاد عليها جمهور ليفربول، إذ جاء هدفان من أهدافه الثلاثة عبر ركلات جزاء، بينما افتقد بريقه في التسجيل من اللعب المفتوح.

إنفاق ضخم ورسالة مباشرة

وأشار هامان في تصريحات لموقع النادي الإنجليزي إلى أن إدارة ليفربول بعثت برسالة واضحة إلى صلاح بعد إنفاقها نحو 325 مليون دولار على تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في خطوة تعكس رغبة النادي في البحث عن حلول جديدة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النجم المصري.

وأكد أن الصفقات الجديدة، وعلى رأسها الألماني فلوريان فيرتز والسويدي ألكسندر إيزاك، لم تظهر التأثير المنتظر حتى الآن، إلا أن حضورها يغير من ديناميكية الهجوم ويضع صلاح أمام تحدٍ مختلف.

صلاح لم يعد الخيار الأول؟

وقال هامان: "صلاح واجه صعوبات في التسجيل خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ومع بلوغه 33 عامًا، لم يعد هناك الكثير من اللاعبين القادرين على التسجيل بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز. نرى ذلك بالفعل في تراجع معدلاته التهديفية مؤخرًا"، مضيفا أن الوضع الحالي يشير إلى تغير مركز الاهتمام داخل الفريق.

وأوضح: "في السابق، كان صلاح هو اللاعب الذي يبحث عنه زملاؤه دائمًا، أما الآن فربما يكون فيرتز أو حتى إيزاك خيارا آخر، رغم البداية الباهتة لكل منهما".

تأثير الصفقات الجديدة

ورأى نجم ليفربول السابق أن قدوم إيزاك تحديدًا قد لا يخدم صلاح إحصائيًا، حيث قال: "حدسي يخبرني أن وجود إيزاك لن يحسن أرقام صلاح، بل قد يجذب الكرات والفرص بعيدًا عنه، وهو ما يضع اللاعب المصري في موقف يحتاج فيه إلى إعادة إثبات نفسه وسط المنافسة الهجومية المحتدمة".

وبحسب مراقبين، تبدو رسالة ليفربول واضحة ان الفريق لم يعد يعتمد كليا على محمد صلاح، والمرحلة المقبلة قد تحدد مستقبل "الملك المصري" مع النادي، خاصة مع سعي الإدارة لبناء خط هجومي متعدد الحلول.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
جانب من الحملة
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
