نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات ويوجه بإجراءات صارمة
جدل حول دور سد النهضة في فيضانات السودان..حقيقة أم إشاعة؟ | تقرير
تأجيل لحين آخر.. شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد
مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة
من القمر العملاق إلى زخات الشهب.. 8 ظواهر فلكية مميزة تزين سماء أكتوبر 2025
صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية تتعرّض للاختراق وتنشر صورًا إباحية
القبض على مدرس تعدى على طفل داخل مدرسة بالجيزة
زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس
الخارجية البريطانية: نعبر عن بالغ قلقنا إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
حد يسيب القمر دي؟.. عبد الله نجل غادة عادل يكشف كواليس طلاقها من والده
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق

الرقابة المالية
الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (194) لسنة 2025، الخاص بوضع ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في السوق المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار عبر الوسائط الرقمية.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي استكمالًا لما بدأته من تنظيم عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في الأصول العقارية أو صناديق رأس المال المخاطر من خلال أدوات رقمية مرخصة.

وتضمنت الضوابط الجديدة إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء، أبرزها اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية وتوعوية حول طبيعة الأدوات الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها. كما شددت على ضرورة توفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة، وحفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى جهات مرخصة.

كما نص القرار على توفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار والمستثمرين المسجلين بالمنصة للرد على استفساراتهم ومتابعة شكاواهم، وإلزام المنصات بالإفصاح الدوري عن المعلومات الجوهرية الخاصة بالصناديق، مثل القوائم المالية، مذكرة المعلومات المعتمدة، ملخص دراسات الجدوى، وصافي قيمة الوثائق وفق تقييمات معتمدة من خبراء مسجلين بالهيئة.

وأوجبت الضوابط أيضًا إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبول المخاطر، مع إصدار إشعارات إلكترونية تفصيلية لتأكيد عمليات الاكتتاب أو الاسترداد، والتزام المنصة برد الأموال فورًا في حال عدم تغطية الحد الأدنى أو تراجع المستثمر. كما وضعت الهيئة آليات واضحة لاسترداد الوثائق بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتفادي تعارض المصالح.

وأكدت "الرقابة المالية" أن هذه القواعد تمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يدعم ثقة المستثمرين ويعزز الشفافية في السوق، كما يفتح المجال أمام توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي.

رقابة تحول رقمي توسيع مالية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

تخطيط طريق

محافظ كفر الشيخ يتابع استكمال تخطيط شارع الجمهورية وشارع الدستور

إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضٍ زراعية في الإسكندرية

إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراضٍ زراعية في الإسكندرية

رئيس جامعة بني سويف

نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة بني سويف في إصلاح اعوجاج في العمود الفقري لمريض

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

