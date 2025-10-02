المشروعات الصناعية: «تراثنا» من أكبر معارض الحرف اليدوية في الشرق الأوسط

تحدث أحمد الكناني، مدير المشروعات الصناعية والمسئول عن التجمعات الإنتاجية والحرفية، عن انطلاق الدورة السابعة من معرض “تراثنا”، والتي تُقام على مساحة تبلغ حوالي 10000 متر مربع في مركز مصر للمعارض الدولية، مشيرا إلى أن المعرض يُعد من أكبر معارض الحرف اليدوية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأصبح حدثًا بارزًا على الخريطة الدولية ينتظره الحرفيون المصريون سنويًا لعرض إبداعاتهم.

وقال «الكناني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن المعرض يضم أكثر من 32 قطاعًا حرفيًا متنوعًا هذا العام، تشمل فنون الأرابيسك، والمنتجات الجلدية، والزجاج اليدوي، والمشغولات النحاسية، وفن الخيامية، وغيرها من الحرف التي تمثل التراث المصري الأصيل.

وأوضح أن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة من العارضين الجدد، مع تسجيل نسبة ملحوظة لمشاركة المرأة تتجاوز 60% من إجمالي العارضين، مما يعكس دور المرأة المصرية المحوري في الحفاظ على هذه الحرف وتطويرها.

على الصعيد الدولي، أكد الكناني أن المعرض يشهد إقبالاً متزايدًا من الوفود الأجنبية والدول المشاركة، ما يتيح فرصًا ثمينة للتشبيك بين العارضين المصريين ونظرائهم من الدول الأخرى، وهو ما ينعكس إيجابًا على زيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة لتبادل الخبرات والثقافات، والاطلاع على أحدث التصميمات العالمية، ما يشجع على دمجها مع الطابع المصري لخلق منتجات مبتكرة.

