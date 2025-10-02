قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات ويوجه بإجراءات صارمة
جدل حول دور سد النهضة في فيضانات السودان..حقيقة أم إشاعة؟ | تقرير
تأجيل لحين آخر.. شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد
مدبولي يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة
من القمر العملاق إلى زخات الشهب.. 8 ظواهر فلكية مميزة تزين سماء أكتوبر 2025
صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية تتعرّض للاختراق وتنشر صورًا إباحية
القبض على مدرس تعدى على طفل داخل مدرسة بالجيزة
زيادة جديدة .. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس
الخارجية البريطانية: نعبر عن بالغ قلقنا إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
حد يسيب القمر دي؟.. عبد الله نجل غادة عادل يكشف كواليس طلاقها من والده
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.


ويناقش الاجتماع عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة   المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.


ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات  خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.


ويستعرض اجتماع الحكومة  أيضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.


ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء مصطفى مدبولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في الصناديق

جانب من أعمال تركيب أعمال الإنارة

خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة 6 أكتوبر واستبدال الأعمدة المتضررة

محطة مياه روض الفرج

محطة مياه روض الفرج تجتاز كافة المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد