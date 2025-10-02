قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
محافظات

محافظ المنوفية ورئيس المعاهد التعليمية يتفقدان تطوير مستشفي شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،  الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أعمال تطوير عدد من المشروعات الهامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي ، بحضور  الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة ،  الدكتور احمد فرغلي مدير المستشفيات بالهيئة ،  الدكتور فيصل جودة مدير مستشفى شبين الكوم التعليمي ،  الدكتور محمد عبدالعزيز نائب مدير المستشفى التعليمي، والحاج صلاح خطاب رجل الأعمال ، ممثل عن شركة أيفر جرو .

حيث تفقد محافظ المنوفية و رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أعمال تطوير المبني الاقتصادي للمستشفى والتي تضمنت رفع كفاءة 2 دور بالمبني و 4 غرف عمليات ، كما تم تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الطب النفسي ، وكذا تطوير وحدة الحضانات وعناية الأطفال من خلال رفع القدرة الاستيعابية للوحدة من 9 حضانات الي 22 حضانة ، فضلاً عن زيادة قدرة عناية الأطفال من 4 أسرة الي 12 أسرة بالإضافة الي توفير أجهزة طبية متطورة لاستيعاب الاعداد المتزايدة وتوفير العناية الفائقة للمرضي والمترددين واستقبال الحالات الحرجة ، وذلك من خلال دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تفقد محافظ المنوفية و رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وحدة التحضير الوريدي بالمستشفى ( إنشاء جديد ) ، وأعمال تطوير الموقع العام للمستشفى والتي تضمنت إعادة بناء وتعلية السور الخارجي وتطوير محطة الغازات الطبية وغرف الخدمات وإنشاء نقطة الإطفاء والإنذار وذلك من خلال الموازنة العامة للدولة .

وخلال الجولة أشار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن أعمال تطوير المستشفى تأتى في ظل حرص الدولة علي التطوير المستمر للمؤسسات الطبية ومواكبة الأجهزة الطبية المتطورة وأحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية ، لافتاً الي اهتمام الهيئة بتدريب الأطقم والكوادر الطبية ورفع قدراتهم وخبراتهم العلمية والمعرفية لتعزيز تنمية العنصر البشري كونه مرتكزاً رئيسياً لضمان استدامة التميز في الأداء الطبي والإداري داخل المستشفيات .

فيما أكد محافظ المنوفية أن القطاع الصحي يشهد طفرة تنموية ونقلة نوعية علي أرض المحافظة  وذلك من خلال التوسع في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنظومة الصحية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً علي تقديم كافة أوجه الدعم لكل الإجراءات التي من شأنها تحسين كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة ولخدمة أهالي المنوفية ، مشيداً بالدور الرائد للمشاركة المجتمعية في دعم شتي القطاعات التنموية والحيوية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مستشفيات المنوفية المستشفي التعليمي

