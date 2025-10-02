محافظ قنا: 50 مليار جنيه استثمارات تنموية.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والتعليم

كشف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن حزمة من المشروعات التنموية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات بلغ 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال المحافظ خلال تصريحات تلفزيونية: "لقد حظيت قنا بنصيب الأسد من مبادرة حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن 5 مراكز من إجمالي 9 تدخل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، مما يعني استفادة 60% من سكان المحافظة من خدمات متكاملة شملت الصرف الصحي والمياه والكهرباء.

وأضاف عبد الحليم: "40 مليار جنيه تم صرفها في المرحلة الأولى من حياة كريمة بريف المحافظة، بالإضافة إلى 8.5 مليار جنيه من برنامج التنمية المحلية"، موضحًا أن هذه الأموال استخدمت في ترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الصرف الصحي والطرق الحيوية.

وعن القطاع الصحي، قال محافظ قنا: "تم إنشاء 77 وحدة صحية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة"، مؤكدًا أن 3 مستشفيات تم تطويرها في أبو تشت ودشنا وقنا الجديدة، بالإضافة إلى مستشفى نجح حمادي الذي اكتملت 90% من أعماله ومن المقرر تشغيله خلال نوفمبر القادم.

وفي مجال التعليم، أكد المحافظ أن القطاع حظي باهتمام كبير، مبينًا أنه تم تطوير 154 مبنى تعليمي من خلال المبادرة الرئاسية، سواء بالارتقاء والتطوير للمباني القائمة أو إنشاء مباني تعليمية جديدة.

وتحدث عبد الحليم عن النهضة الصناعية بالمحافظة: "شهدت المناطق الصناعية في نجع حمادي وقفط معدلات إشغال قفزت من 7% إلى 47%"، مشيرًا إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق وإنشاء مجالس إدارة من المستثمرين.

وأضاف أن المحافظة تستعد لاستقبال صناعات كبرى، موضحًا: "نتجه لجعل قنا قلعة لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، حيث توجد طلبات متعددة لإنشاء مصانع تطلب مساحات تصل إلى 1000 فدان".

وعن التخطيط العمراني، كشف المحافظ عن مشروع "التكتل العمراني لقنا الكبرى" الذي يربط بين مدينة قنا القائمة والمدينة الجديدة غرب قنا، مؤكدًا أن هذا التخطيط يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير خدمات متكاملة.

وأشار المحافظ إلى مشروعات السياحة الثقافية: "يتم حاليًا تطوير مرسى دندره والمناطق المحيطة بمعبد دندرة الأثري، وسيتم ربطها بمسار النايل كروز لاستقبال الزوار"، مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتكامل لتحقيق نهضة شاملة للمحافظة ومواطنيها.