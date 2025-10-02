اندلاع حريق بعقار من 4 طوابق في أبو زعبل بالخانكة

شهدت منطقة عزبة الأبيض بأبو زعبل التابعة لقسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية اندلاع حريق بعقار مكوّن من أربعة طوابق، حيث بدأ الحريق بمخزن في الدور الأول وامتد إلى الطابق الثاني.



وتلقى اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.



ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لمنع امتداد النيران لبقية العقار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.