بروتوكول تعاون بين الصرف الصحي بالإسكندرية وشركة للخدمات البيئية لمعالجة الحمأة

وقّعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مع شركة الإسكندرية للخدمات البيئية، بشأن تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة في عدد من محطات المعالجة التابعة للشركة.

جاء ذلك بحضور قيادات الشركتين، حيث أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي محمود نافع أن هذا التعاون يعكس توجه الشركة نحو تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة ومعالجة الحمأة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وأضاف نافع أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تسعى من خلال هذه الشراكات إلى دعم خطط الدولة في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من نواتج المعالجة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أشاد مسؤولو شركة الإسكندرية للخدمات البيئية بهذا التعاون، مؤكدين أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وتطبيق حلول مبتكرة تعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.