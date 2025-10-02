قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر
إحالة مسؤولين بوحدة طب الأسرة بدمياط للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وكثرة الغياب
الرعب يضرب بريطانيا.. مقـ.ـتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم أمام كنيس يهودي بمانشستر
عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة
طلقني يا أخي مش عايزة أعيش معاك .. جريمة زوجية صادمة بسبب كلمتين بالغربية
آخر مستجدات مشروع حياة كريمة بكفر سعد في دمياط
القبض على أهل طالبة ضربوا معلما في حوش المدرسة لسبب صادم .. صور
رئيس هيئة الدواء: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع السودان
بدعوة من النقابات العمالية.. موجة جديدة من المظاهرات والإضرابات في فرنسا ضد خطط الحكومة التقشفية للميزانية
خطوة بخطوة.. طريقة التقديم على وظائف بنك مصر 2025 والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

الاعلامي عمرو الليثي
الاعلامي عمرو الليثي
سعيد فراج

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال حرب أكتوبر وهم الكاتب الروائي يوسف القعيد، فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب اكتوبر ٧٣، والجندي إسماعيل بيومي قاهر خط بارليف، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر في حرب أكتوبر ٧٣، وذلك في حلقة خاصة بمناسبة الذكري الـ ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد وتذاع علي قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل. 

ويتحدثون ولأول مرة عن  ذكرياتهم وبطولاتهم في الإنتصار العظيم في حرب أكتوبر ، ويكشف الجندي إسماعيل بيومي " قاهر خط برليف " خلال الحلقة كيف تعرض القارب الذي كان به لصاروخ وحدثت له اصابة في العين وتهشم ذراعه  وقام بدفنه ، وهو يعتبر هذا وسام علي صدره

كما يتحدث الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب اكتوبر  عن هذه اللقطة التاريخية الشهيرة وكواليسها وكيف تم تصويرها ولحظات الانتصار وسر الصيحة “ الله اكبر ”، وكيف تم تحرير جبل المر.

كما تتحدث الصول فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر ٧٣ ، وتكشف أسرار وكواليس لأول مرة وكيف تطوعت في الجيش لخدمة الجرحي والمصابين ، وان أربعة ضباط استشهدوا أمامها وعلي يديها ، وانها كانت في الصباح في العمليات وبالليل مع الجرحي المصابين ، وتكشف عن أصعب المشاهد وهي وفاة الخمسة طيارين في وقتها.

كما يتحدث الأديب الكبير يوسف القعيد عن حرب اكتوبر ليست كحدث تاريخي بل ملحمة إنسانية ، ، وان انتصار أكتوبر هو الهرم الرابع في تاريخ مصر الحديث ، وتجنيده بالمستشفي العسكري ، وذكريات بالجيش المصري ، وكيف قام بتأليف فيلم المواطن مصري ، وكيف ان المصريون أخدوا اجازة من كل شيء إلا أن يستردوا سيناء من العدو الاسرائيلي ، وان ٦ اكتوبر مش مجرد تاريخ لكن سر من أسرار قوة مصر وجيشها.

برنامج  واحد من الناس

يذاع برنامج  واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل علي شاشة قناة الحياة.

نصر أكتوبر حرب أكتوبر برنامج واحد من الناس يوسف القعيد عمرو الليثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الاعلامي عمرو الليثي

واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

فيلم مش متشافة

مش متشافة.. يشارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ41

فيها ايه يعني ؟!

ايرادات السينما أمس | " فيها إيه يعني؟!" يتصدر .. وتراجع " درويش"

بالصور

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

دراسة تحذر: أحمر الشفاه يحتوي على معادن ثقيلة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة

كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟
كيف يؤثر أحمر الشفاه على الرئتين؟

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد