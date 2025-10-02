واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي أبطال حرب أكتوبر وهم الكاتب الروائي يوسف القعيد، فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب اكتوبر ٧٣، والجندي إسماعيل بيومي قاهر خط بارليف، والجندي محمد طه يعقوب صاحب علامة النصر في حرب أكتوبر ٧٣، وذلك في حلقة خاصة بمناسبة الذكري الـ ٥٢ لنصر أكتوبر المجيد وتذاع علي قناة الحياة في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل.

ويتحدثون ولأول مرة عن ذكرياتهم وبطولاتهم في الإنتصار العظيم في حرب أكتوبر ، ويكشف الجندي إسماعيل بيومي " قاهر خط برليف " خلال الحلقة كيف تعرض القارب الذي كان به لصاروخ وحدثت له اصابة في العين وتهشم ذراعه وقام بدفنه ، وهو يعتبر هذا وسام علي صدره

كما يتحدث الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب اكتوبر عن هذه اللقطة التاريخية الشهيرة وكواليسها وكيف تم تصويرها ولحظات الانتصار وسر الصيحة “ الله اكبر ”، وكيف تم تحرير جبل المر.

كما تتحدث الصول فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر ٧٣ ، وتكشف أسرار وكواليس لأول مرة وكيف تطوعت في الجيش لخدمة الجرحي والمصابين ، وان أربعة ضباط استشهدوا أمامها وعلي يديها ، وانها كانت في الصباح في العمليات وبالليل مع الجرحي المصابين ، وتكشف عن أصعب المشاهد وهي وفاة الخمسة طيارين في وقتها.

كما يتحدث الأديب الكبير يوسف القعيد عن حرب اكتوبر ليست كحدث تاريخي بل ملحمة إنسانية ، ، وان انتصار أكتوبر هو الهرم الرابع في تاريخ مصر الحديث ، وتجنيده بالمستشفي العسكري ، وذكريات بالجيش المصري ، وكيف قام بتأليف فيلم المواطن مصري ، وكيف ان المصريون أخدوا اجازة من كل شيء إلا أن يستردوا سيناء من العدو الاسرائيلي ، وان ٦ اكتوبر مش مجرد تاريخ لكن سر من أسرار قوة مصر وجيشها.

برنامج واحد من الناس

