5 أكتوبر طعن ابراهيم سعيد على منعه من السفر بسبب نفقة بناته

حددت المحكمة المختصة، جلسة 5 أكتوبر، أولى جلسات نظر الطعن على قرار منع اللاعب السابق إبراهيم سعيد من السفر بسبب أحكام النفقة.

الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد

وتقدم محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.



وقال محمد رشوان، إن اللاعب ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر الذي سيصدر من محكمة النزهة لشئون الأسرة لزوال أسباب المنع.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة منع نجم الكرة السابق إبراهيم سعيد من السفر بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.

وكان كشف المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل موكله في القضايا المقامة من طليقته والتي بلغت 39 قضية، كان آخرها الحبس 4 أشهر.

وقال رشوان، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد الطعن الذي قدمه على حكم حبسه، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله بالفعل بعد الإفراج عنه.

وأوضح رشوان أن المحكمة قررت تحديد جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده، بعدما تقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقة إبراهيم سعيد بالتزوير في المحررات والمستندات المقدمة.