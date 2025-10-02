قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: حمـ اس سترفض خطة ترامب بصيغتها الراهنة
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
حوادث

5 أكتوبر طعن ابراهيم سعيد على منعه من السفر بسبب نفقة بناته

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
رامي المهدي

حددت المحكمة المختصة، جلسة 5 أكتوبر، أولى جلسات نظر الطعن على قرار منع اللاعب السابق إبراهيم سعيد من السفر بسبب أحكام النفقة.

الطعن على قرار منع إبراهيم سعيد
وتقدم محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على قرار منعه من السفر، بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.


وقال محمد رشوان، إن اللاعب ينتظر قرارًا بإلغاء المنع من السفر الذي سيصدر من محكمة النزهة لشئون الأسرة لزوال أسباب المنع.

وفي وقت سابق، قررت الجهات المختصة منع نجم الكرة السابق إبراهيم سعيد من السفر بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.

وكان كشف المحامي محمد رشوان، دفاع اللاعب السابق إبراهيم سعيد، التفاصيل الكاملة لإخلاء سبيل موكله في القضايا المقامة من طليقته والتي بلغت 39 قضية، كان آخرها الحبس 4 أشهر.

وقال رشوان، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل موكله بعد الطعن الذي قدمه على حكم حبسه، مشيرًا إلى أن اللاعب عاد إلى منزله بالفعل بعد الإفراج عنه.

وأوضح رشوان أن المحكمة قررت تحديد جلسات لإعادة النظر في الأحكام الصادرة ضده، بعدما تقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقة إبراهيم سعيد بالتزوير في المحررات والمستندات المقدمة.

إبراهيم سعيد اللاعب السابق إبراهيم سعيد أحكام النفقة

