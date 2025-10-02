الحكومة: حريصون على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر.



ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

موقف مصر الثابت

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة إن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.