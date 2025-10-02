قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة تنظم سلسلة فعاليات في سبتمبر لتعزيز الزراعات التعاقدية ودعم المزارعين بـ 5 محافظات

دعم المزارعين
شيماء مجدي

عقد مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الأنشطة والفعاليات المكثفة، لدعم وتشجيع المزارعين وتعزيز الزراعات التعاقدية، وتحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وقالت الدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واشراف الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف جهود توعية وتشجيع المزارعين، للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم سلسلة من ورش عمل وندوات وزيارات ميدانية مكثفة، ركزت على: التوسع في المحاصيل الزيتية الاستراتيجية، دعم محصول الياسمين كسلعة تصديرية ذات قيمة مضافة، ودمج محاصيل الخضر والفاكهة ضمن منظومة التعاقد.

واوضحت رجب انه تم عقد اجتماع متخصص في إحدى كبرى الشركات بشبرامنت بالجيزة، للتركيز على استخلاص الخلاصات الطبية والزيت العطري لنبات الياسمين، وذلك بحضور قيادات من الهيئة العربية للتصنيع وخبراء من مركز البحوث الزراعية وهيئة الدواء، حيث تم مناقشة  الطرق المثلى لزيادة القيمة المضافة للياسمين، وصولاً إلى المنتج النهائي من زيوت وعطور، وذلك تأكيدا على مكانة مصر كأكبر منتج لعجينة الياسمين عالمياً، مما يساهم بفاعلية في توفير العملة الصعبة وزيادة دخل آلاف المزارعين.

وتابعت أن جهود المركز ، قد تضمنت سلسلة من الزيارات الميدانية وورش العمل للتوعية بآليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية، والتي تشمل فول الصويا، الذرة الشامية، وعباد الشمس، حيث تم زيارة  قرية بردنوها بمحافظة المنيا، فضلا عن محافظتي الغربية والمنوفية، أشمنت بمحافظة بني سويف.


وقالت رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إنه تم التأكيد على دور التعاقد في حماية المزارع من تقلبات السوق والاستغلال، فضلا عن نظام سعر الضمان وتوفير التقاوى عالية الجودة، مشيرة إلى أنه تم استعراض المزايا اللوجستية التي يوفرها المركز، مثل النقل المجاني للمحصول إلى الشركات، وسرعة الحصول على مستحقات المزارعين نقداً أو عبر ميزة كارت إيصال التوريد.


وفي سياق متصل عقد  المركز ورشة، بالتعاون مع "الجايكا" اليابانية، وذلك بهدف الإعلان عن سياسة جديدة تهدف إلى إدخال محاصيل الخضر والفاكهة ضمن منظومة الزراعة التعاقدية، لما لها من أهمية بالغة في الصادرات المصرية.


ومن المقرر أن يتولى مركز الزراعات التعاقدية، التنسيق وإعداد العقود الاسترشادية بين المنظمة والمزارعين، مع الالتزام بتسجيلها وضمان شروط حاكمة لحماية حقوق الأطراف، وذلك في إطار مشروع "تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" الذي بدأته "جايكا" ليشمل محافظات الصعيد والدلتا.

الزراعات التعاقدية وزارة الزراعة الأمن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية

