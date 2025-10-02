زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح للموسم الشتوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية تنمية الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة أنه ضمن أنشطة الإرشاد الزراعي قامت المديرية بتنفيذ ندوة ارشادية موسعة عن النهوض بمحصول القمح استعدادا للموسم الشتوى 2025 / 2026 وذلك بالمركز الإرشادي بقرية حانوت مركز كفر صقر حاضر فيها الدكتورة منال عبد الصمد رئيس بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل ومسئولى الإرشاد والمرشدين الزراعيين وعدد من المزارعين بمركزي كفر صقر – أولاد صقر و العاملين بمكتب زراعة تلراك و الصوفية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت السياسة الصنفية الموصى بها من قبل الوزارة بالوجه البحرى وأهم الأصناف والتوصيات الفنية للمحصول بداية من تجهير الأرض للزراعة وحتى الحصاد وكذلك التعريف بأهم طرق الزراعة وخاصة الزراعة على مصاطب والزراعة باستخدام السطارة المعدلة.