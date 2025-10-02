أول ما عرف بتحرك الشرطة.. خناقة مدرسين تنتهي بتصرف صادم في ميت حلفا

شهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة بعدما اعتدى أحد معلمي مادة التاريخ على زميله الجديد، المكلّف بالتدريس في المدرسة.

وتبين أن المدرس المعتدى عليه من أبناء قرية ميت حلفا، وقد تم توزيعه على المدرسة ضمن عقود الحصة لسد العجز في المدرسين.

وخلال تسليم خطاب التكليف فوجئ بزميله معلم مادة التاريخ يعتدي عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته في الأنف.

وجرى إبلاغ شرطة النجدة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما ترك المتهم المدرسة قبل وصول قوات الشرطة.