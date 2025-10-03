قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
توك شو

خبير: السيطرة على 62% من الأراضي الفلسطينية هدف معلن في الخطة الأمريكية

غزة
غزة
علي مكي

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة ليست جديدة، بل استندت في جوهرها إلى المبادرة المصرية التي طرحتها القاهرة قبل نحو ثلاثة أشهر، والتي رفضتها حركة حماس في حينها، مشيرًا إلى أن ترامب أعاد طرحها بعد إدخال تعديلات جوهرية تصب في صالح إسرائيل.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أبرز هذه التعديلات تمثّل في إسناد السيطرة لإسرائيل على ما يقارب 62% من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعكس الهدف المعلن في الخطة الأمريكية الرامية إلى تعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخطة المصرية كانت أكثر توازنًا من حيث مقترحاتها لإدارة قطاع غزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية محايدة، بينما تحوّلت في نسختها المعدلة إلى أداة سياسية تمنح إسرائيل تفوقًا استراتيجيًا، تحت غطاء دولي.

فلسطين غزة إسرائيل

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

بنك الاستثمار الأوروبي

رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي: تعزيز الاستثمارات الخضراء والتكنولوجيا والأمن أولوية لمستقبل أوروبا

خلال الجولة

رئيس جهاز العبور الجديدة يقود خطة متكاملة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة الحياة بالمدينة

خلال الافتتاح

الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

