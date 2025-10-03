خبير: السيطرة على 62% من الأراضي الفلسطينية هدف معلن في الخطة الأمريكية

أكد الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة ليست جديدة، بل استندت في جوهرها إلى المبادرة المصرية التي طرحتها القاهرة قبل نحو ثلاثة أشهر، والتي رفضتها حركة حماس في حينها، مشيرًا إلى أن ترامب أعاد طرحها بعد إدخال تعديلات جوهرية تصب في صالح إسرائيل.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أبرز هذه التعديلات تمثّل في إسناد السيطرة لإسرائيل على ما يقارب 62% من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يعكس الهدف المعلن في الخطة الأمريكية الرامية إلى تعزيز الهيمنة الإسرائيلية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الخطة المصرية كانت أكثر توازنًا من حيث مقترحاتها لإدارة قطاع غزة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية محايدة، بينما تحوّلت في نسختها المعدلة إلى أداة سياسية تمنح إسرائيل تفوقًا استراتيجيًا، تحت غطاء دولي.