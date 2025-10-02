محمد موسى يدين منع أسطول المساعدات إلى غزة ويصفه بـ«الجريمة النكراء»

أدان الإعلامي محمد موسى بشدة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة، واصفًا الحادثة بأنها «جريمة نكراء» تُظهِر وجهًا عدائيًا ووحشيًا لممارسات الاحتلال تجاه جهود الإغاثة الإنسانية.



وحمل محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا على متن الأسطول، مشيرًا إلى أن الخطر لا يهدد حياتهم فحسب، بل يتعداه إلى سلامة معداتهم وأجهزتهم. كما وجّه موسى رسالة تحذير للمجتمع الدولي، مطالبًا دول العالم بالتحرّك الفوري.



وطالب موسى البلدان الكبرى منها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا بمساءلة حكومة الاحتلال على هذا الانتهاك، مؤكدًا أن القوانين والاتفاقيات الدولية تُدين مثل هذه الأعمال، وأنه من الضروري أن تتخذ المؤسسات الدولية والإقليمية خطوات عملية.



وختم موسى بدعوة الجامعة العربية لتحمّل مسؤولياتها فورًا ورفع قضية أسطول الصمود إلى جدول أعمالها، والعمل على تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات والدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن ما يحدث من عمليات العنف والهجوم على المدنيين في الضفة وغزة يُشكّل إبادة جماعية تحتاج إلى تحرّك عاجل من المجتمع الدولي.