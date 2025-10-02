قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دور أشرف مروان في حرب أكتوبر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي وفق القانون الدولي
رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس
عباس شراقي: سياسة التشغيل الأحادي لسد النهضة وراء فيضانات السودان الأخيرة
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال
ناسا توثق مشهدا فضائيا مذهلا فوق دولتين عربيتين.. ماذا حدث؟
نجوم الفن فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
وثيقة مسربة تكشف مفاجأة | حاخام يهودي ضمن أعضاء مجلس إدارة حكم غزة
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
توك شو

محمد موسى يدين منع أسطول المساعدات إلى غزة ويصفه بـ«الجريمة النكراء»

علي مكي

أدان الإعلامي محمد موسى بشدة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة، واصفًا الحادثة بأنها «جريمة نكراء» تُظهِر وجهًا عدائيًا ووحشيًا لممارسات الاحتلال تجاه جهود الإغاثة الإنسانية.


وحمل محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا على متن الأسطول، مشيرًا إلى أن الخطر لا يهدد حياتهم فحسب، بل يتعداه إلى سلامة معداتهم وأجهزتهم. كما وجّه موسى رسالة تحذير للمجتمع الدولي، مطالبًا دول العالم بالتحرّك الفوري.


وطالب موسى البلدان الكبرى منها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا  بمساءلة حكومة الاحتلال على هذا الانتهاك، مؤكدًا أن القوانين والاتفاقيات الدولية تُدين مثل هذه الأعمال، وأنه من الضروري أن تتخذ المؤسسات الدولية والإقليمية خطوات عملية.


وختم موسى بدعوة الجامعة العربية لتحمّل مسؤولياتها فورًا ورفع قضية أسطول الصمود إلى جدول أعمالها، والعمل على تنسيق الجهود بين الحكومات والمنظمات والدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أن ما يحدث من عمليات العنف والهجوم على المدنيين في الضفة وغزة يُشكّل إبادة جماعية تحتاج إلى تحرّك عاجل من المجتمع الدولي.

غزة محمد موسي المساعدات الانسانية

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

الذهب

«آي صاغة»: استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي يعزز مكاسب الذهب وسط رهانات قوية على خفض الفائدة الفيدرالية

كومبوند جنة

للمرة الثانية خلال أسبوع.. رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد كمبوند “جنة” بالتجمع الثالث

وزير الاسكان خلال الاجتماع

وزير الإسكان يلتقي السفير المغربي لبحث أوجه التعاون بين مصر والمغرب

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

