قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يشيد بدور التنظيم والإدارة في دعم مسيرة تطوير دار الإفتاء
دور أشرف مروان في حرب أكتوبر.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مهمة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل إغلاق "اليوتيوب" منصة الزعيم جمال عبد الناصر
وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي وفق القانون الدولي
رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس
عباس شراقي: سياسة التشغيل الأحادي لسد النهضة وراء فيضانات السودان الأخيرة
مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الفلبين في ضحايا الزلزال
ناسا توثق مشهدا فضائيا مذهلا فوق دولتين عربيتين.. ماذا حدث؟
نجوم الفن فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
وثيقة مسربة تكشف مفاجأة | حاخام يهودي ضمن أعضاء مجلس إدارة حكم غزة
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير علاقات دولية: الموقف العربي الموحد خط الدفاع الأخير عن الحقوق الفلسطينية

غزة
غزة
علي مكي

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن أي تعديل جوهري على بنود خطة ترامب الأخيرة بشأن غزة سيُعتبر رفضًا للمبادرة برمتها، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا عربيًا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة خلال أكتوبر، رغم وجود بعض التحفظات على الجوانب الأمنية والتنظيمية للخطة.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات بعض المسؤولين، من بينهم جدعون ساعر، تكشف أن جوهر الخطة يقوم على منح إسرائيل السيطرة على ما يقارب 62% من الأراضي الفلسطينية، في إطار ما وصفه بـ"الريفيرا الإسرائيلية – الأمريكية"، لافتًا إلى أن هذه الخطة ليست جديدة، بل اعتمدت في الأساس على المبادرة المصرية التي قدمتها القاهرة قبل ثلاثة أشهر، والتي رفضتها حركة حماس آنذاك.

وأشار إلى أن الخطة المصرية كانت أكثر توازنًا، حيث نصّت على إدارة قطاع غزة عبر لجنة من شخصيات فلسطينية تكنوقراطية غير محسوبة لا على "فتح" ولا على "حماس"، بهدف ضمان حيادية الإدارة، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد طرح المبادرة بعد إدخال تعديلات جوهرية تصب في مصلحة إسرائيل، من بينها إضافة ممثل بريطاني لضمان السيطرة السياسية والمالية على القطاع.

وأضاف العزبي أن تصريحات البيت الأبيض أوضحت استعداد الإدارة الأمريكية لقبول بعض التحفظات الفلسطينية، شرط ألا تمس الإطار العام للخطة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إدخال تعديلات محدودة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المعابر والإجراءات الأمنية داخل غزة.

وشدد العزبي على أن مصر والمجموعة العربية لن تقبل إطلاقًا بفرض إدارة أجنبية للقطاع عبر شخصيات لا علاقة لها بالمنطقة العربية، معتبرًا ذلك محاولة واضحة لإضفاء غطاء سياسي على نفوذ اللوبي الصهيوني.

وختم العزبي بالتأكيد على أن هذه الخطة ليست سوى محاولة أمريكية – إسرائيلية للهروب من أزماتهما الداخلية على حساب القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التمسك بالموقف العربي الموحد ورفض أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية.

غزة فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

ترشيحاتنا

الأحلام

شرح حديث «رؤيا المؤمن معلقة برجل طائر»

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يتابع الانضباط الدعوي والإداري

أوقاف الدقهلية تنظم أكثر من ١٥٠ قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

بالصور

مخاطر كارثية لتناول اللانشون 3 مرات في الأسبوع

اللانشون
اللانشون
اللانشون

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول
نصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

فيديو

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد