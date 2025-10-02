خبير علاقات دولية: الموقف العربي الموحد خط الدفاع الأخير عن الحقوق الفلسطينية

قال الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، إن أي تعديل جوهري على بنود خطة ترامب الأخيرة بشأن غزة سيُعتبر رفضًا للمبادرة برمتها، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا عربيًا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة خلال أكتوبر، رغم وجود بعض التحفظات على الجوانب الأمنية والتنظيمية للخطة.

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات بعض المسؤولين، من بينهم جدعون ساعر، تكشف أن جوهر الخطة يقوم على منح إسرائيل السيطرة على ما يقارب 62% من الأراضي الفلسطينية، في إطار ما وصفه بـ"الريفيرا الإسرائيلية – الأمريكية"، لافتًا إلى أن هذه الخطة ليست جديدة، بل اعتمدت في الأساس على المبادرة المصرية التي قدمتها القاهرة قبل ثلاثة أشهر، والتي رفضتها حركة حماس آنذاك.

وأشار إلى أن الخطة المصرية كانت أكثر توازنًا، حيث نصّت على إدارة قطاع غزة عبر لجنة من شخصيات فلسطينية تكنوقراطية غير محسوبة لا على "فتح" ولا على "حماس"، بهدف ضمان حيادية الإدارة، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد طرح المبادرة بعد إدخال تعديلات جوهرية تصب في مصلحة إسرائيل، من بينها إضافة ممثل بريطاني لضمان السيطرة السياسية والمالية على القطاع.

وأضاف العزبي أن تصريحات البيت الأبيض أوضحت استعداد الإدارة الأمريكية لقبول بعض التحفظات الفلسطينية، شرط ألا تمس الإطار العام للخطة، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إدخال تعديلات محدودة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المعابر والإجراءات الأمنية داخل غزة.

وشدد العزبي على أن مصر والمجموعة العربية لن تقبل إطلاقًا بفرض إدارة أجنبية للقطاع عبر شخصيات لا علاقة لها بالمنطقة العربية، معتبرًا ذلك محاولة واضحة لإضفاء غطاء سياسي على نفوذ اللوبي الصهيوني.

وختم العزبي بالتأكيد على أن هذه الخطة ليست سوى محاولة أمريكية – إسرائيلية للهروب من أزماتهما الداخلية على حساب القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التمسك بالموقف العربي الموحد ورفض أي حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية.