وزير الخارجية الأرميني: نتطلع لاستضافة القمة المقبلة للمجتمع السياسي الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، اليوم /الخميس/، عن تطلع بلاده لاستضافة القمة المقبلة للمجتمع السياسي الأوروبي.

وقال ميرزويان- في منشور عبر منصة "إكس"- "سعيد بمصاحبتي لرئيس الوزراء نيكول باشينيان؛ للمشاركة في قمة المجتمع السياسي الأوروبي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن؛ لبحث الالتزامات ثنائية والتفاعل النشط نحو تعزيز شراكات أرمينيا"، مضيفا أنه "تقديرًا لهذه المنصة، نتطلع لاستضافة القمة المقبلة في أرمينيا في مايو 2026".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان كان قد أعلن، في وقت سابق، استضافة بلاده لقمة المجتمع السياسي الأوروبي في نسختها الثامنة في الـ 4 من مايو 2026