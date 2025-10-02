باب الخلق يخصص حلقة عن الفدائي فوزي أبو الطاهر

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار"، للحديث عن قصة الفدائي فوزي أبو الطاهر.



وقال الإعلامي محمود سعد:" حلقة الفدائي فوزي أبو الطاهر التي تم إذاعتها من أسبوعين حققت رد فعل إيجابي الجمهور، والجمهور طلب التعرف على أسرة وأحفاد الفدائي لأن عددهم كبير ".

وأجرى الإعلامي محمود سعد، عددا من اللقاءات مع زوجة وأبناء الفدائي فوزي أبو الطاهر، والتقى محمود سعد بأحفاد أحفاد الفدائي فوزي .



وقال الفدائي فوزي أبو الطاهر، :" أنا عندي ولاد كتير وأحفاد كتير والأحفاد خلفوا أحفاد الأحفاد، وانا عارف عائلتي كلها وأحفادي كلهم ".

وأضاف الفدائي فوزي أبو الطاهر :" أنا متجوز مراتي منذ أكثر من 75 سنة وابنتي الكبيرة عندها 73 سنة ".