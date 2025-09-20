الليلة .. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

تحيي النجمة أصالة، والنجم أحمد سعد، حفلًا اليوم ، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي.

ومن المقرر أن تقدم أصالة وأحمد سعد عددًا من أغانيهما الشهيرة والمتميزة، خلال الحفل، المنتظر من قبل جمهور مراسي والمهرجان.

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.