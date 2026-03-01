ممدوح شاهين: اتنصب عليا في 7 مليون جنيه.. وجالي شلل مؤقت

كشف المنتج ممدوح شاهين، عن تجربة صادمة في بداية حياته العملية، أدت إلى إصابته بشلل مؤقت دام نحو عام ونصف، قائلًا: «كنت شاب عندي 26 سنة، وشاركت في شركة سياحة، وبسبب عملية نصب كبيرة بلغت حوالي 7 ملايين جنيه، أصبت بشلل مؤقت أثر على ركبتي ورجلي لحد دلوقتي».

وأضاف ممدوح شاهين، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، عبر شاشة «النهار»، أن هذه التجربة كانت صعبة جدًا، خاصة أنه كان على وشك الزواج وقتها، لكنها علمته الصبر والاعتماد على النفس، مواصلًا: «الحمد لله ربنا كرمني بعد التعب اللي عشته، وتجربتي علمتني أن الحياة تعيد الحقوق بطريقتها، وأن الإنسان لازم يكون صادق ومتسامح».

وأكد ممدوح شاهين أنه رغم الألم والمعاناة، استمر في حياته العملية بعزيمة قوية، معربًا عن امتنانه لكل من دعمه في تلك المرحلة، ولا سيما لشخص كان له الفضل في إعادة مساره المهني، موضحًا أن هذه الصدمة وعملية النصب التي تعرض لها تسببت في إصابته بشلل مؤقت دام لعام ونصف، إلا أن له تأثير مازال موجود حتى الآن.