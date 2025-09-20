تامر حسني يوجه رسالة شكر لـ جمهور البحرين بعد نجاح حفله

وجه الفنان تامر حسني رسالة شكر لجمهوره في البحرين بعد حفله مساء أمس الجمعة 19 سبتمبر، على مسرح الدانة بالبحرين، حيث قدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على “انستجرام": ”جمهور البحرين الغالي الحبيب، كنتوا واحشيني أوي أوي ومحبتكم كانت واصلالي في كل ثانية شكرًا حبايب قلبي شكرًا لكل الجاليات العربية والجالية المصرية كلكم شرفتوني وفرحتوا قلبي".

ألبوم تامر حسني

يذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرا، ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم “لينا معاد” تزامنا مع الموسم الصيفي 2025.

وضم الألبوم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين؛ هما: الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.