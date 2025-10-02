قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فهد الشليمي: مصر ركيزة الأمة العربية وسندها الأساسي في الأزمات

مصر
مصر
محمد البدوي

أكد الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، على أنّ مصر منذ عام 2013 وحتى 2025 شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة، مقارنة بما كانت عليه في فترة حكم جماعة الإخوان، موضحًا، أنه كان في زيارة لمصر أثناء فترة الإخوان حين كان يعمل في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مسافة قصيرة من فندق سميراميس إلى فندق هيلتون رمسيس كانت مليئة بالخوف والرعب، وهو ما يعكس حالة القلق التي عاشها المواطنون آنذاك.

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن زيارته الأخيرة لمصر منذ عدة أشهر كشفت عن صورة مغايرة تماماً، حيث لمس أجواء من الأمل والتفاؤل، ورأى بعينيه التطوير العمراني والاقتصادي الكبير، من مولات وأسواق حديثة إلى مدن جديدة وطرق واسعة ومشاريع متكاملة، مشددًا، على أن هذا التغيير يعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية قيادة وشعباً.

 ركيزة الأمة العربية

وأعرب عن اعتزازه الكبير بالجيش المصري، مؤكداً أنه تشرف بأن يكون أحد تلامذته في مدرسة الصاعقة وبعض الوحدات الأخرى، مشيراً إلى أن مقولة العرب قديماً "لا نصر بدون مصر" لا تزال صحيحة حتى اليوم، باعتبار أن مصر هي ركيزة الأمة العربية وسندها الأساسي في الأزمات.

وختم الشليمي حديثه بالتأكيد على أن مصر اليوم تعيش حالة من الاستقرار والنهضة الحقيقية، بفضل القيادة السياسية التي أعادت الأمن والأمان، وأعادت بناء الدولة، مؤكداً أن ما تحقق منذ 2013 حتى الآن يعد معجزة سياسية واقتصادية على مستوى المنطقة.

فهد الشليمي الإخوان جماعة الإخوان الكويت المنتدى الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

عمرو زكي

شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد شحاتة

محمد شحاتة يواصل الغياب.. والجهاز الطبي للزمالك ينصحه بالراحة الكاملة حتى التعافي

أحمد ربيع، لاعب الزمالك

أحمد ربيع على أعتاب المشاركة الأولى مع الزمالك أمام غزل المحلة

بالصور

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فاشلين فى الكذب حتى لو حاولوا .. اعرف أكثر الأبراج صدقا

ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب
ابراج فاشلين فى الكذب

بتنخدع فيها .. أطعمة تبدو صحية لكنها تدمر القلب

اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب
اطعمة مفيدة القلب

فيديو

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد