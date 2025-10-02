فهد الشليمي: مصر ركيزة الأمة العربية وسندها الأساسي في الأزمات

أكد الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي الكويتي ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، على أنّ مصر منذ عام 2013 وحتى 2025 شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة، مقارنة بما كانت عليه في فترة حكم جماعة الإخوان، موضحًا، أنه كان في زيارة لمصر أثناء فترة الإخوان حين كان يعمل في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مسافة قصيرة من فندق سميراميس إلى فندق هيلتون رمسيس كانت مليئة بالخوف والرعب، وهو ما يعكس حالة القلق التي عاشها المواطنون آنذاك.

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن زيارته الأخيرة لمصر منذ عدة أشهر كشفت عن صورة مغايرة تماماً، حيث لمس أجواء من الأمل والتفاؤل، ورأى بعينيه التطوير العمراني والاقتصادي الكبير، من مولات وأسواق حديثة إلى مدن جديدة وطرق واسعة ومشاريع متكاملة، مشددًا، على أن هذا التغيير يعكس حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية قيادة وشعباً.

ركيزة الأمة العربية

وأعرب عن اعتزازه الكبير بالجيش المصري، مؤكداً أنه تشرف بأن يكون أحد تلامذته في مدرسة الصاعقة وبعض الوحدات الأخرى، مشيراً إلى أن مقولة العرب قديماً "لا نصر بدون مصر" لا تزال صحيحة حتى اليوم، باعتبار أن مصر هي ركيزة الأمة العربية وسندها الأساسي في الأزمات.

وختم الشليمي حديثه بالتأكيد على أن مصر اليوم تعيش حالة من الاستقرار والنهضة الحقيقية، بفضل القيادة السياسية التي أعادت الأمن والأمان، وأعادت بناء الدولة، مؤكداً أن ما تحقق منذ 2013 حتى الآن يعد معجزة سياسية واقتصادية على مستوى المنطقة.