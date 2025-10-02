صلاح عبد العاطي: الدور المصري لم يقتصر على التنمية الداخلية بل امتد ليشمل دوراً إقليمياً

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن مصر خلال السنوات العشر الماضية شهدت تطوراً كبيراً وملموساً على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن ما تحقق في مجالات الإعمار والمشروعات القومية يمثل إنجازاً واضحاً لكل من يتابع تطورات المنطقة.

وأضاف في مقطع فيديو عرضته الإعلامية بسمة وهبة، في حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن مصر تمكنت من بناء مدن جديدة وتطوير قطاعات زراعية وصناعية إلى جانب تعزيز قدرات الجيش والدولة بشكل عام.

الداخل المصري

وتابع أن ما تحقق في الداخل المصري يعكس قيام دولة جديدة قادرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن النهضة الواسعة في البنية التحتية والمرافق العامة التي عززت جودة حياة المصريين.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وأوضح رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أن الدور المصري لم يقتصر على التنمية الداخلية، بل امتد ليشمل دوراً إقليمياً ودولياً بارزاً، خصوصاً في مجال الوساطة والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الدور يعكس مكانة مصر التاريخية وقدرتها على أن تكون محور استقرار وأمن في الشرق الأوسط.

نهضة عمرانية واقتصادية

وأشار عبد العاطي إلى أن الاستقرار والأمان الذي تنعم به مصر انعكس على ارتفاع حجم الاستثمارات العربية والدولية، وهو ما يعكس ثقة العالم في مستقبلها الاقتصادي. وبيّن أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الرؤية الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال خطة التنمية 2030، التي أسست لنهضة عمرانية واقتصادية وإنسانية شاملة.

