بطريرك الإسكندرية يحتفل بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع بالشرابية

ترأس، أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع، معلمة الكنيسة الجامعة، وذلك بكنيستها، بالشرابية.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة بالذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الرعية، حيث شارك في الصلاة الأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، بحضور كورال الإخوة السودانيين، والأخوات السودانيات.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية حول "حياة القديسة تريزا"، التي كانت تتسم بالبساطة، فجذبت جميع البشر، مشيرًا إلى عدد سنوات حياتها على الأرض، المليئة بالمحبة، مؤكدًا أن الاحتفال ليس قائمًا فقط على عيد الكنيسة، ولكن أيضًا على عيد شفيعة الرعية.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بأيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع، كما كرم غبطة أبينا البطريرك خريجي وخريجات الرعية، والشمامسة الذين أنهوا دورة الألحان الطقسية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء فرح وعطاء.