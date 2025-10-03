قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتراطات قانونية لضمان سلامة العقارات وحمايتها من المخاطر
بعد خفض الفائدة.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-10-2025
هل الإرهاق الشديد بسبب العمل مبرر للصلاة جالسا؟.. أمين الفتوى يجيب
خطبة الجمعة مكتوبة اليوم.. تعرف على موضوعها
أسطول الصمود يكسر حصار غزة.. سفينة مارينيت تقترب من القطاع
ثورة رقمية في ألبانيا.. تعيين أول وزير افتراضي بالذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
طيران الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان ويحلق على مستوى منخفض شرا
بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها
سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025
الفريق مجدي شعراوي: ما حدث في حرب أكتوبر ملحمة سيذكرها التاريخ العسكري بكل فخر
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
أخبار البلد

بطريرك الإسكندرية يحتفل بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع بالشرابية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس، أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديسة تريزا الطفل يسوع، معلمة الكنيسة الجامعة، وذلك بكنيستها، بالشرابية.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة بالذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الرعية، حيث شارك في الصلاة الأب متى عبد المسيح، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، بحضور كورال الإخوة السودانيين، والأخوات السودانيات.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية حول "حياة القديسة تريزا"، التي كانت تتسم بالبساطة، فجذبت جميع البشر، مشيرًا إلى عدد سنوات حياتها على الأرض، المليئة بالمحبة، مؤكدًا أن الاحتفال ليس قائمًا فقط على عيد الكنيسة، ولكن أيضًا على عيد شفيعة الرعية.

تضمن القداس الإلهي أيضًا التطواف الاحتفالي بأيقونة القديسة تريزا الطفل يسوع، كما كرم غبطة أبينا البطريرك خريجي وخريجات الرعية، والشمامسة الذين أنهوا دورة الألحان الطقسية، بالإضافة إلى تكريم أعضاء فرح وعطاء.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك قداس عيد القديسة تريزا الكنيسة

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

سعر الذهب

آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

رئيس الوزراء

مدبولي لـ صدى البلد: صندوق النقد لم يطلب منا عدم تحريك أسعار الوقود.. وبرنامجنا وطني

أحمد بلال

متنفخوش اللعيبة.. أحمد بلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك

خالد الغندور

ربنا يهدينا.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غامض

أمين عمر

أمين عمر حكما للقاء الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

