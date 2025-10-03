الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 156 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (26 سبتمبر – 2 أكتوبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 26 سبتمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لاستعراض الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 / 2026 للمحافظة ومعدل الانجازات المحققة بها ، وذلك فى إطار جولتها التفقدية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية والتنموية وأعمال التطوير بها.

كما قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء بتفقد منطقة الخردة بقطاع الرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل التجار إلى الهناجر المخصصة طبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يضمن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. كما قامت بتفقد منطقة تجار الجملة بالرويسات، ووجهت بإنشاء هناجر خاصة بهم، مع رفع كافة الإشغالات العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمترددين، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحويل الرويسات إلى مجتمع حضاري متكامل.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن الدولة ستتصدي بكل حسم لأي مخالفات بناء ومتغيرات مكانية غير قانونية في جميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة للتصدي لمخالفات البناء في عدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة علي مركز ومدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك بتكليف مباشر من الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء .

*السبت 27 سبتمبر:*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام، للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية بالمنطقة.

كما قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، محافظ الجيزة، بتسليم دفعة أولي من 50 تروسيكل للعاملين في منظومة النظافة بالمحافظة ، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع شركة Atlantic Industries لتغطية المناطق التي لا تتمكن سيارات المحافظة من الدخول إليها.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة حول نتائج أعمال اللجان بمحافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة، تنفيذًا لتكليفاتها المستمرة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية علي مستوي الجمهورية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثامن بمركز التنمية المحلية بسقارة الأحد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الخطة التدريبية للوزارة 2025 / 2026 .

*الأحد 28 سبتمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر .

*الأثنين 29 سبتمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأحد فنادق القاهرة تحت شعار " نحو بيئة داعمة وممكنة لمبادرات ومؤسسات المجتمع الأهلي الناشئة " وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع الأهلى ورواد العمل المجتمعي والقطاع الخاص وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وعدد من شركاء التنمية والجهات الحكومية والبحثية .

والتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمقر الوزارة ، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجارية في عدد من الشوارع والمناطق بالمحافظة وبصفة خاصة تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة وعدد من الشوارع في منطقة العتبة بالموسكي.

*الثلاثاء 30 سبتمبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، حيث أكدت إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية المستدامة ، وأشارت د.منال عوض إلى أن الاستراتيجية الوطنية جاءت لتواجه التحديات الملحّة الناتجة عن التسارع العمراني، وتعزيز العدالة المكانية، ومواكبة متغيرات المناخ.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في مأدبة الغداء التي أقامتها شبكة الآغا خان للتنمية بحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة علي شرف الزيارة التي يقوم بها الأمير رحيم آغا خان، رئيس شبكة الآغا خان للتنمية للبلاد ، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و لويس مونريل، المدير العام لصندوق أغا خان للثقافة واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وقيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة وشبكة الآغا خان للتنمية بالقاهرة.

*الأربعاء 1 أكتوبر:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية.

*الخميس 2 أكتوبر:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمواقع تجميع قش الأرز بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، وذلك في إطار متابعتها الحثيثة لتنفيذ منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بظاهرة السحابة السوداء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.



كما استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين ودعم خطط الدولة في النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.