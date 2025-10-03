المنسف الأردني من الأكلات الشهيرة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المنسف الأردني في المنزل بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل المنسف الأردني

مقادير المنسف الأردني

لحم بالكمية المناسبة

2 كيلو من اللبن الجميد

كيلو أرز

ورق غار

4 حبات من الهيل

ملعقة صغيرة من الكركم

ملح حسب الرغبه

بقدونس مفروم

لوز

طريقة تحضير المنسف الأردني

ضعي اللحم في وعاء على النار ثم صيفي البهارات ونتركها حتى تمام النضج.

أنقعي الأرز في الماء المضاف إليها الكركم.

ضعي الأرز في حلة ونضيف إليه نصف كوب من الزيت وضيفي له 3 كوب من الماء.

ضعي الملح واتركيه على النار حتى الغليان، ونهدئ النار عليها وتترك مغطاه حتى تمام النضج.

في وعاء اللحم ضيفي اللبن الجميد، ويترك على النار حتى يتماسك القوام قليلا.

ضعي الأرز في طبق التقديم ويرص اللحم عليه، ويزين بالبقدونس واللوز، وبالهناء والشفاء