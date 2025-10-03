قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لقاء تعريفي حافل بكلية الألسن بجامعة قناة السويس للعام الأكاديمي 2025-2026

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت وحدة الدعم الأكاديمي اللقاء التعريفي لطلاب الكلية (النظام الفصلي) بإشراف الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي،  وبتنظيم الدكتور طارق أبو الميلة، وتنفيذ الدكتورة هنادي عادل عبد الرحيم المدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة سارة عبد الرحمن مقرر لجنة الموهوبين والمتفوقين، وبإشراف إداري من الأستاذة تغريد أبو الخير.

جاء ذلك لك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف  الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، وبإشراف تنفيذي الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

استهل اللقاء فعالياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة  الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية الذي رحب بالطلاب الجدد متمنياً لهم عامًا دراسيًا موفقًا.

كما ألقى الدكتور حسن رجب العميد المؤسس لكلية الألسن ومدير معهد كونفشيوس بالجامعة كلمة حفّز فيها الطلاب على الجد والاجتهاد لإتقان اللغة التي اختاروها، لتكون جسرًا لتحقيق مستقبل واعد ومراكز مرموقة.

وفي كلمته، دعا الدكتور طارق أبو الميلة الطلاب إلى الالتزام في الدراسة والمشاركة بفاعلية في الأنشطة المختلفة التي تنظمها الكلية.

وشهد اللقاء حضورًا متميزًا لصندوق مكافحة المخدرات، حيث ألقت الأستاذة سناء عاطف منسق الصندوق كلمة توعوية حول أهمية التصدي لآفة المخدرات والإجراءات الوقائية لحماية الشباب.

كما قدم فريق التمثيل بالكلية عرضًا كوميديًا حول أهمية الدراسة بكلية الألسن، لاقى تفاعلًا من الطلاب. ولتعريف الطلاب الجدد بأقسام الكلية، قام عدد من طلاب الفرقة الرابعة من أقسام اللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والصينية بإلقاء كلمات تعريفية تناولت طبيعة الدراسة والمقررات العلمية بكل قسم، مقدمين خبراتهم وتجاربهم كنموذج يحتذى به.

واختتم اللقاء وسط أجواء من الحماس والتفاؤل، مع تمنيات الجميع للطلاب الجدد بعام دراسي مثمر مليء بالنجاح والتوفيق.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية

